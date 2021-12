METEO – Violento MALTEMPO e NEVE a BASSA QUOTA in arrivo, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile

Serata di maltempo ancora per l’Italia

Dopo che nella giornata di ieri nevicate fino in pianura hanno interessato le regioni settentrionali con qualche disagio dovuto all’affondo di una saccatura di origine polare marittima, la stessa perturbazione nella giornata odierna si è spostata al centro-sud, con piogge, occasionali temporali e neve a quote più alte, ma comunque sotto i 1.000 metri sull’Appennino centrale. Per la serata è atteso ancora maltempo con neve anche sotto i 1.000 metri (scopri dove).

Domani nuova irruzione polare

Altra irruzione polare è in arrivo per la giornata di domani venerdì 10 dicembre, con la neve che tornerà fino in pianura in Emilia e Lombardia sudoccidentale, con parziale coinvolgimento di Milano (fiocchi). Dal pomeriggio il tempo peggiorerà sensibilmente sul medio-basso Tirreno e sul resto del centro-sud, con quota neve in calo in serata fin sui 500/800 metri sull'Appennino centrale e viterbese. Non esclusa quota più bassa laddove i fenomeni saranno più intensi. Neve fin sugli 800/900 metri anche sull'Appennino potentino, più alta e over 1.000 metri sul resto del meridione. I fenomeni saranno difficilmente accompagnati da attività elettrica, ma localmente potrebbero risultare intensi.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da isolate a sparse, tendenti a diffuse nella seconda parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, settori occidentali di Basilicata e Calabria e Sicilia centro-occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Centro-Sud, Emilia-Romagna, Liguria, pianura lombardo-veneta, con quantitativi cumulati deboli, fino a localmente moderati su Sardegna occidentale, versanti occidentali di Toscana meridionale, Lazio e Campania settentrionale, e su resto di Calabria e Sicilia. Nevicate: al di sopra di 200-300 m e localmente fino a quote di pianura su entroterra ligure, Emilia-Romagna e pianura lombardo-veneta e su tutti i settori alpini occidentali, con apporti al suolo generalmente deboli; al di sopra dei 400-600 m sull’Appennino toscano, con apporti al suolo generalmente deboli; al di sopra dei 800-1100 m su Sardegna, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, con apporti al suolo deboli, puntualmente moderati in serata con contestuale abbassamento della quota neve fino ai 600-800 m. al di sopra dei 1200-1400 m sull’Appennino meridionale nel corso del pomeriggio-sera, con apporti al suolo deboli. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale sensibile diminuzione al Centro-Sud e al Nord-Est. Gelate diffuse sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro. Venti: da forti a burrasca occidentali su Sardegna, Sicilia, tendenti a rinforzare fino a burrasca forte. Forti occidentali sui Campania e settori tirrenici di Calabria e Basilicata tendenti a rinforzare su questi ultimi in serata fino a burrasca forte; dal pomeriggio di burrasca meridionali su settori meridionali della Sicilia, settori ionici di Calabria e Basilicata e sulla Puglia. Forti meridionali sui settori adriatici centro-meridionali. Mari: agitati o molto agitati tutti i bacini occidentali e meridionali, molto mossi il Mar Ligure e l’Adriatico centrale e meridionale. Tutti con moto ondoso in aumento. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

