Meteo – Violento maltempo ha travolto nelle scorse ore la Sardegna, problemi ad Olbia: i dettagli

Piogge e temporali in azione sullo stivale

Nella giornata di oggi le condizioni meteo risultano tendenzialmente instabili sulla nostra Penisola a causa della lenta transizione di un vortice depressionario che, sul Mediterraneo, ha preso vita ieri. Piogge e temporali si azionano pertanto al meridione e su parte del centro, su cui la Protezione Civile aveva in effetti diffuso un’allerta valida per oggi. Le temperature, in questo contesto, quando non stazionarie risultano in lieve diminuzione rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Prossime ore ancora di maltempo

L’Italia rimarrà nella morsa del maltempo anche nel corso delle prossime ore, quando il suddetto vortice depressionario continuerà ad essere alimentato da correnti più fresche e instabili provenienti dai Paesi europei orientali. Anche in questo caso i fenomeni, possibilmente temporaleschi, risulteranno localmente anche intensi e con temperature che confermeranno una certa stazionarietà rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, apparendo al più in diminuzione in alcune zone.

Violento maltempo sferza la Sardegna, problemi ad Olbia

Tra le regioni maggiormente colpite dal maltempo vi sono quelle delle Isole Maggiori e, in questo caso, più precisamente, la Sardegna. Un forte sistema temporalesco si sarebbe infatti abbattuto nelle scorse ore ad Olbia (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI OLBIA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) provocando più di qualche problema, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Allagate diverse strade ad Olbia

Stando a quanto si apprende dal sito “unionesarda.it” il maltempo che nelle scorse ore si è abbattuto ad Olbia avrebbe provocato una situazione di disagio su diverse strade comunali, con tombini esplosi nei pressi di via Brigata Sassari e via 4 Novembre. Alcune di queste strade avrebbero accumulato talmente tanta acqua da rendere difficile persino il transito dei pedoni. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha contribuito a ripristinare la situazione nella normalità quanto prima, e ad evitare danni significativi a persone e a cose.

