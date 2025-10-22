Meteo domani 23 ottobre: passaggio perturbato con piogge e temporali anche intensi in Italia

Situazione sinottica europea Vasta circolazione depressionaria tra Atlantico settentrionale ed Europa, con un minimo al suolo di circa 980 hPa tra Isole Britanniche ed Islanda ed un minimo più profondo fino a 970 hPa in movimento tra Isole Britanniche, Mare del Nord ed Europa centro-occidentale. Aria fredda polare che in parte penetra fin sul Mediterraneo approfondendo un minimo al suolo sul Nord Italia di circa 990 hPa, portando un rapido peggioramento sulla Penisola Italiana. Campo di alta pressione tra basso Atlantico, Penisola Iberica e Mediterraneo meridionale con pressione al suolo intorno ai 1020 hPa.

Previsioni meteo per domani, 23 ottobre

Al Nord: Al mattino cieli coperti con acquazzoni e temporali sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Lombardia, fenomeni più deboli altrove. Al pomeriggio precipitazioni che si spostano su Emilia Romagna e Triveneto. Neve sulle Alpi occidentali dai 1800 metri circa. In serata ancora fenomeni intensi su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; residue piogge sui rilievi con neve dai 1500 metri. Migliora nella notte. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 23 ottobre

Al Centro: Al mattino cieli coperti con qualche pioggia sull’alta Toscana. Al pomeriggio attesi temporali sulla Toscana e sull’alto Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata fenomeni in transito verso est con precipitazioni sparse, ampie schiarite nella notte. Temperature minime stabili o in aumento e massime stazionarie o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 23 ottobre

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità medio-alta in transito con isolati piovaschi sulla Campania, maggiori aperture su Calabria e Sicilia. Al pomeriggio poche variazioni con precipitazioni sparse sulla Sardegna. In serata e in nottata piogge in transito sulla Campania e sulla Calabria, migliora altrove. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari da poco mossi a molto mossi.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.