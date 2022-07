METEO – Violento MALTEMPO si abbatte al nord Italia: NUBIFRAGI colpiscono il Friuli. Alberi caduti, allagamenti e cartelloni divelti. I dettagli

Caldo africano ma primi violenti temporali

Italia alle prese con l’anticiclone africano e con temperature sempre sopra media da nord a sud. In queste ore forti temporali stanno interessando il tratto di mare dell’Alto Adriatico e il Friuli ma nel corso del pomeriggio fenomeni anche violenti sono attesi nuovamente in parte del nord Italia e lungo l’appennino centrale. Già tra il tardo pomeriggio di ieri e la prima mattinata odierna temporali, grandinate e fortissime raffiche di vento hanno colpito il settentrione causando non pochi danni. La situazione più difficile nel torinese, nel cremonese, vercellese e nelle ultime ore anche in Trentino e in Friuli Venezia Giulia come vedremo di seguito. Leggi anche: Allerta meteo della Protezione Civile, temporali e grandinate, zone colpite nelle prossime ore

Maltempo al nord Italia, situazione difficile in Friuli Venezia Giulia

Nel pomeriggio-sera di ieri celle temporalesche si sono accese al nord Italia, risultando particolarmente cattive in Piemonte e bassa Lombardia mentre nelle ultime ore la situazione più difficile sta riguardando il nord-est, segnatamente la zona del pordenonese, Friuli. Stando a quanto riportato da triestecafe.it, particolarmente colpiti sono stati i comuni di Fontanafredda, Roveredo in Piano e San Quirino con disagi alla popolazione e in taluni casi anche problemi agli edifici. Non sono mancati allagamenti e disagi agli automobilisti in tutta la provincia. Nella mattinata odierna un forte temporale ha colpito anche Trieste, facendo crollare temporaneamente la temperatura e creando qualche allagamento. Leggi anche: Ondata di caldo record in Europa, ecco le zone maggiormente colpite

Tanti i danni

Tanti danni, dovuti principalmente ad alberi abbattuti, cartelloni divelti, tetti scoperchiati e in alcuni casi anche ad abitazioni danneggiate. Per fare fronte alla situazione stanno operando sul posto squadre di vigili del fuoco provenienti da tutta la provincia. Fino a poche ore fa erano stati effettuati circa 20 interventi mentre oltre 80 sono in coda e con la mattinata odierna stanno emergendo molte nuove situazioni. Nelle prossime ore ancora alto rischio di fenomeni molto violenti in gran parte del nordest. Leggi anche: Forte tornado in Canada, danni e blackout

Prossime ore alto rischio fenomeni intensi

Nubifragi, grandinate e fortissime raffiche di vento potranno colpire anche oggi alcune zone del nord Italia, segnatamente il nordest e in parte anche Toscana interna e appennino centrale. Nella giornata di domani fenomeni pomeridiani anche intensi si estenderanno a buona parte dell’appennino centrale e in parte a quello meridionale ma le temperature pur calando qualche grado rimarranno decisamente elevate.

