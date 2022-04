METEO – Violento MALTEMPO si abbatte provocando INONDAZIONI in Sudafrica: bilancio GRAVE di oltre 300 morti

Stabilità in tutto lo stivale, fatto salvo qualche eccezione

Ancora una volta, così come negli ultimi giorni, le condizioni meteo appaiono generalmente stabili sulla nostra Penisola grazie agli effetti predominanti dell’Alta pressione di matrice africana, fatto salvo per qualche eccezione isolata sulla Sardegna dovuta alla presenza di una perturbazione afro-mediterranea sui settori nordafricani. Le temperature inoltre continuano ad aumentare gradualmente, ma costantemente rispetto a quanto registrato nei giorni trascorsi, iniziando a raggiungere valori che si attestano anche oltre la media del periodo, nonostante il transito talvolta di nubi cariche di pulviscolo sahariano che ostacolano in alcuni casi l’irraggiamento solare.

Perturbazione afro-mediterranea reca disturbo all’Anticiclone

Come accennato in precedenza, una goccia fredda ha innescato una perturbazione afro-mediterranea che risulta attualmente centrata sull’Algeria e sta portando maltempo su buona parte dei settori nordafricani. Tale perturbazione sta avanzando in direzione est, avvicinandosi di fatto all’Italia che sta risentendo minimamente già in queste ore di quest’evoluzione e i cui principali effetti si paleseranno però nella giornata di domani venerdì 15 aprile.

Violento maltempo si abbatte in Sudafrica

Mentre sulla nostra Penisola la maggior parte della settimana santa è trascorsa sotto i prevalenti effetti di un campo di Alta pressione di origine africana con generica stabilità, su alcune aree del mondo il maltempo ha imperversato mostrando il suo lato più estremo. In particolare in Sudafrica infatti, nella giornata di martedì 12 aprile, violenti nubifragi si sarebbero abbattuti nella provincia orientale del Kwazulu-Natal, causando conseguenze purtroppo nefaste, come vedremo nel prossimo paragrafo. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI JOHANNESBURG, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

