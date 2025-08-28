Meteo – Violento maltempo si è abbattuto sul Piemonte, colpito l’alessandrino. Tombini esplosi e allagamenti, diverse auto bloccate

Piogge, temporali e nubifragi in Italia

L’affondo di una saccatura depressionaria di origine atlantica ha aperto una fase di intenso maltempo per la nostra Penisola che, negli ultimi due giorni, ha coinvolto soprattutto le regioni settentrionali, con piogge e temporali che andranno tuttavia estendendosi presto anche al centro e, successivamente, al sud. Al nord, i temporali e anche i nubifragi che, come vedremo, hanno causato alcuni disagi, sono accompagnati da un calo sensibile delle temperature, mentre altrove esse risultano ancora tendenzialmente estive.

Violento maltempo, colpito il Piemonte

Condizioni di forte maltempo si sono abbattute quest’oggi soprattutto sul Piemonte, laddove la Protezione Civile aveva infatti diramato un’allerta ieri, valida per oggi. Piogge, temporali e nubifragi hanno provocato diversi problemi in particolare nell’alessandrino, ma anche nel verbano, dove effettivamente si registrano i cumulati maggiori: questi, infatti, superano anche i 200 millimetri dalla sola mezzanotte odierna.

Tombini esplosi ad Acqui Terme, allagamenti in diversi punti della provincia

Stando a quanto si apprende dal sito “lastampa.it” il maltempo avrebbe causato diversi disagi e allagamenti nella provincia di Alessandria. Ad Acqui Terme allagamenti si sarebbero registrati a causa dell’esplosione di alcuni tombini. Tombini che non avrebbero retto anche a Castellazzo, dove il Sindaco starebbe valutando l’apertura delle saracinesche presenti lungo l’argine per favorire il deflusso dell’acqua. Allagamenti anche a Tortona e Novi Ligure, dove sarebbero state coinvolte delle attività commerciali. A Spinetta Marengo, invece, la piena del rio Lovassina tiene tutti col fiato sospeso: il Comune di Alessandria definisce ‘critica’ la situazione, mentre la Protezione Civile si sta munendo di numerosi sacchetti di sabbia per fronteggiare un eventuale esondazione.

Black-out a Ovada, Novi Ligure e Tortona, auto bloccate tra Novi e Gavi

Unitamente al forte maltempo che ha allagato anche alcuni sottopassaggi, un black-out si sarebbe registrato a Novi Ligure e una parte di Tortona, ma anche a Ovada, in particolare sulla zona collinare tra le Cappellette, Grillano e Cremolino, stando a quanto si apprende dal medesimo sito citato precedentemente. Sempre tra Novi Ligure e Gavi alcune automobili sarebbero rimaste impantanate nel fango sulla Lomellina. Fortunatamente, non vi sarebbero vittime e/o feriti legati all’ondata di maltempo in corso.

