METEO – Violento NUBIFRAGIO si abbatte su Catanzaro, in Calabria: diversi DISAGI e ALLAGAMENTI

Maltempo continua ad essere protagonista in Italia

Le condizioni di maltempo continuano ad essere protagoniste sulla nostra Penisola grazie all’azione di una goccia fredda di origine atlantica, la stessa peraltro che ha causato fenomeni estremi sul centro Europa dove si contano purtroppo numerose vittime. Soprattutto nella prima metà della giornata odierna piogge e temporali hanno dominato in lungo e in largo lo scenario meteorologico italiano, con precipitazioni anche intense in particolare sul basso versante tirrenico.

Prossime ore rovesci e temporali circoscritti

Nelle prossime ore le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola tenderanno mediamente ad un graduale miglioramento, anche se rovesci o temporali localizzati potranno comunque interessare alcune aree dello stivale. Più precisamente i rovesci si centreranno perlopiù sul medio-alto versante adriatico, ma qualche nota di maltempo potrebbe essere segnalata anche altrove (ecco dove). Temperature si mantengono fresche o gradevoli, ma comunque in lieve aumento rispetto ai giorni scorsi.

Violento nubifragio colpisce Catanzaro, in Calabria

Dopo che nubifragi e temporali si sono azionati questa notte sul versante tirrenico della Sicilia, provocando numerosi disagi e allagamenti in quel di Palermo, nel corso della giornata odierna forti precipitazioni si sono abbattute anche in Calabria e più precisamente nei pressi di Catanzaro. Qui infatti, stando a ciò che si apprende dal sito “calabria7.it” avrebbe portato i disagi maggiori legati soprattutto ad allagamenti, come vedremo nel prossimo paragrafo.

