Meteo – Violento ruggito invernale in arrivo: aria siberiana in rotta verso l’Italia con neve fino in pianura! Ecco dove e quando

Tempo si mantiene in prevalenza stabile in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano anche nella giornata odierna in prevalenza stabili e asciutte, con qualche eccezione di maltempo che tuttavia si palesa sulle aree più meridionali, costituendo i primi segnali di un indebolimento dell’Anticiclone in sede mediterranea. Anche nelle prossime ore deboli rovesci potranno interessare alcune aree del Paese (scopri quali) con temperature mediamente in calo rispetto alle 24 ore precedenti, specie lungo il versante adriatico.

Weekend si concluderà con un peggioramento in arrivo sulla Sardegna

A fronte della prevalente stabilità odierna, anche nella giornata di domani domenica 5 febbraio si assisterà a condizioni meteo perlopiù stabili e asciutte sulla nostra Penisola, con l’ingresso tuttavia di correnti più fredde di natura artica che provocheranno una sensibile diminuzione delle temperature. Tali correnti porteranno comunque un iniziale peggioramento sulla Sardegna in serata, con fenomeni mediamente deboli o moderati.

Peggioramento invernale in arrivo in Italia

L’ingresso dei primi fenomeni attesi nella serata di domani domenica 5 febbraio sulla Sardegna saranno il preludio di un’ondata di maltempo ben più estesa e contrassegnata da pieni connotati invernali grazie all’aria siberiana in ingresso nel Mediterraneo. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo l’instabilità nella giornata di lunedì 6 febbraio si estenderà anche sulla Sicilia, con fiocchi fin sui 500/700 metri. Sulla Sardegna tirrenica la quota neve si attesterà intorno a quote simili. Qualche fiocco inoltre anche sull’Appennino abruzzese e sui Monti Sibillini fin sui 400/600 metri. Ma non è finita qui, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve fino in pianura in Abruzzo per martedì, a bassissima quota sulle Isole Maggiori

Il clou dell’ondata di maltempo si registrerà nella giornata di martedì 7 febbraio, quando la neve scenderà fino a quote di pianura in Abruzzo e in generale molto basse sulle Isole Maggiori. Più precisamente, in Sardegna fiocchi scenderanno fin sui 200/500 metri dipendentemente dai settori di riferimento e in Sicilia fin sui 500/700 metri. Nel pomeriggio precipitazioni potranno raggiungere anche la Calabria, specie jonica, con neve fin sui 200/600 metri, anche in questo caso dipendentemente dai settori di riferimento.

