Meteo – Primi disturbi all’Anticiclone, qualche nota di maltempo anche nelle prossime ore: i dettagli

Fase stabile vacillante

La lunga fase di stabilità che sta interessando da diversi giorni la nostra Penisola in maniera più o meno generale sta subendo qualche disturbo in queste ore: le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico mostrano infatti maggiore nuvolosità e lo sviluppo di qualche fenomeno localizzato soprattutto sulle aree meridionali del Paese. Diversa è la situazione sulle regioni nordoccidentali, dove il clima risulta peraltro anche mite.

Fohn al nordovest

Sulle regioni centro-settentrionali insistono perlopiù condizioni meteo di generale stabilità spesso accompagnate anche da bel tempo e con temperature che non accennano a diminuire, anzi: l’attivazione della ventilazione da fohn sui settori nordoccidentali sta determinando un sensibile aumento dei valori termici soprattutto massimi, con un insospettabile assaggio di primavera quando siamo solo ai primi giorni del mese di febbraio.

Prossime ore qualche nota di maltempo insisterà sull’Italia

Se da un lato l’evoluzione sinottica prospettata dai principali centri di calcolo suggerisce la cessazione del fohn al nordovest entro la giornata di domani domenica 5 febbraio, dall’altro qualche nota di maltempo continuerà ad insistere nelle prossime ore sulla nostra Penisola, a causa dell’intrusione di correnti più umide e instabili che approfittano di un momento di debolezza dell’Anticiclone, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Qualche rovescio tra Calabria e Sicilia

Nel corso delle prossime ore qualche debole rovescio potrebbe spostarsi ulteriormente verso meridione, coinvolgendo la Calabria e la Sicilia e in particolare le aree tirreniche circostanti lo Stretto di Messina, con qualche fiocco che potrebbe scendere fin sui 1.300/1.500 metri in tarda serata. Le condizioni meteo altrove si manterranno generalmente più stabili e asciutte, accompagnati da cieli ancora una volta perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e con temperature tuttavia mediamente in calo rispetto alle precedenti 24 ore.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni