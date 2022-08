METEO – Violento TEMPORALE con GRANDINE si abbatte nell’interno delle Marche: danni e numerosi interventi dei Vigili del Fuoco

Ultimi temporali prima del grande caldo

Nelle ultime ore abbiamo avuto il passaggio di una perturbazione in parte del nord e lungo il settore appenninico centrale e versante Adriatico dove si sono avuti rovesci e qualche temporale. La situazione peggiore ha riguardato parte del nord Italia, segnatamente il nordest e l’appennino centrale dove si sono avuti temporali che in alcuni casi hanno sconfinato sul versante Adriatico. Nubifragi lampo hanno riguardato anche i settori interni delle Marche, soprattutto della provincia di Ancona e di Pesaro-Urbino. Un nubifragio nella seconda parte della giornata di ieri ha colpito in particolare la zona di Sassoferrato, comune italiano di 6 927 abitanti della provincia di Ancona. Leggi anche: Caldo in aumento con punte fino a 40 gradi entro il fine settimana

Nubifragio con grandine colpisce Sassoferrato, danni

Nel pomeriggio-sera di ieri celle temporalesche si sono accese lungo l’appennino centrale, in particolare tra Marche e Umbria dove si sono registrati anche dei danni. Strade allagate, fulmini e anche momenti di paura nella popolazione stando a quanto riportato da corriereadriatico.it. La pioggia, accompagnata anche da chicchi di grandine, è caduta per poco tempo che è stato comunque sufficiente a trasformare le strade in fiumi in piena di acqua e fango. In particolare, si è allagato piazzale Castellucci, al centro del paese e un fulmine si è abbattuto sulla dependance di una casa, a Capoggi, colpendo l’impianto elettrico. Leggi anche: Ondata di caldo record in Europa, ecco le zone maggiormente colpite

Interventi dei Vigili del Fuoco

Raffica di interventi dei vigili del fuoco, allertati dai cittadini. Al lavoro, oltre ai vigili del fuoco, anche i tecnici comunali. Gravi danni si sono avuti nell’area di Sassoferrato ma anche in altre zone interne dell’anconetano ma fortunatamente non si registrano feriti. La situazione è migliorata nell’appennino marchigiano e la giornata di oggi risulterà stabile e soleggiata con nubi pomeridiane di poco conto. Inoltre, avremo un aumento delle temperature che si riporteranno diffusamente oltre i 30 gradi. Leggi anche: Tanto caldo ma anche il ritorno di temporali, ecco dove e quando

Ondata di caldo per il resto della settimana

Nel corso delle prossime ore i disturbi pomeridiani saranno relegati al solo arco alpino mentre altrove splenderà il sole. Il caldo aumenterà raggiungendo l’apice tra venerdì e sabato quando al nord e nelle zone interne del versante tirrenico potranno sfiorarsi i 40 gradi. Valori più contenuti sul versante Adriatico dove il clima risulterà comunque piuttosto caldo. L’ondata di caldo comincerà a perdere forza a partire da domenica.

