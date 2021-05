METEO – Violento TORNADO si abbatte in Georgia, negli Stati Uniti: 2 morti e BLACK-OUT per 100.000 persone

Scontro tra titani tra l’Alta pressione e il getto atlantico

Dopo un weekend in cui il maltempo l’ha fatta da padrone in particolare nella giornata di sabato 1° maggio in Italia, le condizioni meteo sulla nostra Penisola sono andate verso un graduale miglioramento, più evidente in apertura di settimana con cieli che risultavano in prevalenza soleggiati, salvo poche eccezioni di maltempo. Dal quadro sinottico si nota infatti il classico “scontro tra titani” tra l’Alta pressione e il getto atlantico che si contendono il Mediterraneo e il nostro Paese.

Piogge e acquazzoni in Italia oggi

Questa situazione di “stallo” tra le due principali figure bariche del Mediterraneo, garantiscono un tempo non troppo stabile sulla nostra Penisola e nella giornata odierna infatti il maltempo l’ha ancora spuntata: come si è evidenziato dalle immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico, le piogge hanno interessato i settori centrali del territorio peninsulare, dopo aver interessato la Sardegna in un primo momento, per poi essersi estesi su parte del sud peninsulare. Attualmente le condizioni meteo appaiono in graduale miglioramento in queste aree.

Violento tornado si abbatte nello Stato di Georgia, negli USA

Mentre la nostra Penisola ha a che fare con condizioni di “ordinario” maltempo, diversa si presenta invece la situazione negli Stati Uniti, in particolare nella parte sud, dove da qualche tempo si registra una spiccata instabilità. Peraltro un violento tornado si sarebbe abbattuto nello Stato della Georgia, al passaggio del quale diversi alberi sono caduti e due di questi avrebbero colpito due persone, uccidendole, stando a ciò che riporta il sito “loopcayman.com“. L’ultimo evento tornadico di cui abbiamo parlato risale a circa una settimana fa e si abbatté sempre negli USA, ma in Texas.

