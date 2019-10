METEO: vortice ciclonico in arrivo a breve sull’Italia, attenzione ai nubifragi su queste regioni

Nord-Ovest flagellato dal maltempo La vasta saccatura depressionaria che dal Mare del Nord si spinge fin verso Penisola Iberica e Marocco, sta portando in queste ore condizioni meteo perturbate sulle regioni di Nord-Ovest. Temporali, localmente anche a carattere di nubifragio, interessano soprattutto Piemonte, Liguria e Lombardia con accumuli localmente superiori ai 50-60 mm. Il maltempo insisterà sulle regioni settentrionali d’Italia per gran parte della giornata odierna, poi da domani avremo una breve tregua. Attenzione però al vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo occidentale e poi in movimento verso la nostra Penisola nel corso della settimana. Autunno cancellato e temperature sopra media Mentre la saccatura affonda sull’Europa occidentale, un vasto e robusto campo di alta pressione prende forza tra Mediterraneo centrale ed Europa orientale. L’Italia si trova sul bordo occidentale di questo campo di alta pressione e dunque una risalita di aria piuttosto calda dall’Africa continua a portare temperature ben al di sopra delle medie del periodo specie al Centro-Sud. L’autunno risulta così ancora latitante anche all’inizio di questa decade di ottobre dove le condizioni meteo si mantengono prevalentemente asciutte. Nei prossimi giorni il vortice in avvicinamento da ovest potrebbe però portare un netto cambiamento meteo con nubifragi proprio su quelle regioni colpite adesso dalla siccità. Vortice in azione sull’Italia? Il minimo in approfondimento nel corso dei prossimi giorni sulle Baleari dovrebbe muoversi poi verso est, la sua traiettoria rimane ancora piuttosto incerta ma è molto probabile colpisca l’Italia. Secondo il modello GFS questo dovrebbe avvicinarsi alla Sardegna tra Mercoledì e Giovedì portando un netto peggioramento delle condizioni meteo con nubifragi non esclusi specie sui settori orientali. Maltempo di nuovo anche al Nord-Ovest a causa delle correnti umide in risalita dai quadranti meridionali. Lo spostamento poi del vortice depressionario verso sud-est dovrebbe portare maltempo con temporali e nubifragi anche in Sicilia. Solo sfiorate invece le regioni centrali tirreniche con qualche pioggia possibile tra costa e primo entroterra. Attenzione però perché piccolo aggiustamenti sulla traiettoria potrebbero cambiare significativamente la distribuzione dei fenomeni.

Novembre 2019, prima tendenza meteo Ancora impossibile fare una previsione meteo in senso stretto per il mese di novembre ma proviamo comunque con le ultime uscite dei modelli stagionali ad elaborare una prima tendenza. Il mese di novembre, ultimo della stagione autunnale, è generalmente tra i più piovosi dell’anno. Durante l’ultima parte dell’autunno inoltre le temperature si abbassano notevolmente con le prime nevicate anche a bassa quota. Non ci sono però indizi confortanti in tale direzione da parte del modello ECMWF. Il mese di novembre potrebbe infatti vedere condizioni meteo per lo più stabili sull’Italia grazie ad un vasto anticiclone tra Mediterraneo ed Europa centrale, è qui infatti che sono previste le anomale di geopotenziale positive maggiori. Ovviamente piogge e temperature risentiranno di questa configurazione a larga scala per molto tempo.

Piogge e temperature per il prossimo mese Nel complesso anomalie positive di geopotenziale potrebbero interessare buona parte dell’Europa centro-meridionale mentre anomalie negative si avrebbero solo sul nord Atlantico. Precipitazioni dunque in media o al di sopra solo sull’Europa occidentale ed in particolare Penisola Iberica, Francia e Isole Britanniche. Sotto la media invece Mediterraneo centrale ed Europa orientale. Temperature previste al di sopra delle medie un po’ su tutto il continente con anomalie maggiori tra Mediterraneo ed Europa centrale. Attenzione perché stando a questa tendenza meteo per novembre 2019 dovremmo aspettarci lunghi periodi anticiclonici con poche piogge ma tante nebbie. Altro aspetto da non sottovalutare sarebbe poi lo smog in aumento e con possibili ripetuti blocchi del traffico.