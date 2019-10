METEO – VORTICE CICLONICO sta impattando sull’ITALIA, Protezione Civile dirama l’ALLERTA. NUBIFRAGI su tutte queste città, lista

Fin ora tempo prevalentemente asciutto quest’oggi

Fino a questo momento il tempo sull’Italia quest’oggi è stato prevalentemente asciutto, con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi soprattutto sulle regioni centro-meridionali, mentre al nordovest non è mancato qualche addensamento in più, comunque del tutto innocuo. Come è ormai consuetudine i settori del centro-sud italiano hanno passato l’ennesima giornata in compagnia dell’Alta pressione africana che ha apportato clima mite e temperature tipiche del periodo fine primaverile (soprattutto per i valori massimi). Tuttavia, come vedremo, la striscia di giorni all’asciutto terminerà nella giornata di domani giovedì 24 ottobre.

Primi rovesci in atto al nordovest

Già a partire da questi minuti un fronte perturbato proveniente dai quadranti sud-occidentali sta interessando le regioni del nordovest, specificamente le aree più occidentali del Piemonte e della Liguria. E’ proprio questo fronte perturbato che dà avvio alla perturbazione che nella giornata di domani giovedì 24 ottobre, come vedremo, interesserà la maggior parte dello stivale.

Forte maltempo con possibili nubifragi sui settori tirrenici

Già a partire dalle prime ore di questa notte, i rovesci che stanno attualmente colpendo le aree nordoccidentali, riceveranno un’intensificazione notevole, soprattutto nell’imperiese, per poi colpire in mattinata lo spezzino orientale. Rischio nubifragi in queste zone, così come in tutte le aree costiere delle regioni tirreniche. Il maltempo si estenderà su quasi tutto il nord entro il tardo pomeriggio o la serata di domani giovedì 24 ottobre, con l’esclusione dalle piogge e dai temporali del Friuli Venezia Giulia e il Veneto centro-orientale. Esclusi dall’instabilità anche tutti i settori adriatici da nord a sud. I rovesci saranno accompagnati da un crollo netto delle temperature soprattutto al centro-sud.