Meteo – Vortice ciclonico sull’Italia, attese piogge, temporali e neve in montagna

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta circolazione ciclonica a carattere freddo sull’Europa centrale, comparto balcanico e Mediterraneo centrale, incastonata tra due aree altopressorie; la prima in espansione dal vicino Atlantico alla Penisola Iberica, mentre una seconda sulla Russia con valori al suolo fino a 1035 hPa. Meteo dinamico ed a tratti fresco sull’Italia, dove nella giornata odierna è atteso il passaggio di un nuovo impulso perturbato, specie al centro-sud.

Oggi maltempo al centro-sud, forti piogge sui settori tirrenici

Meteo Italia sabato 15 aprile. Un nuovo vortice di bassa pressione transiterà nella giornata odierna sull’Italia, causando condizioni di maltempo in particolare sulle regioni centro-meridionali. Al nord la giornata trascorrerà con ampie schiarite al mattino, salvo innocui addensamenti sul Triveneto, Liguria e Lombardia. Nel corso del pomeriggio instabilità sui settori montuosi con acquazzoni su Alpi e Prealpi e quota neve attorno ai 1500-1700 metri, salvo a quote inferiori sulla Carnia, in riassorbimento serale. Al centro giornata perturbata sul Lazio con piogge intense sin dal mattino. Molte nubi anche sul resto delle regioni con fenomeni irregolari e quota neve in Appennino mediamente dai 1400-1600 metri. Al Sud rapido peggioramento su Campania e Calabria tirrenica con piogge e temporali attesi dal tardo mattino, con fenomeni in estensione alle restanti regioni entro la fine del giorno.

Allerta gialla per la giornata odierna

Sulla base delle condizioni meteo previste per le prossime 24 ore, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata di oggi, Sabato 15 aprile 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tusciano e Alto Sele, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell’Aterno

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno.

Instabilità anche per domenica

Lacuna barica rinnoverà condizioni meteo instabili anche per la giornata di domenica. Piogge e temporali frequenti sono attesi al sud, nord Sicilia, Marche ed Abruzzo. Nubi alternate a schiarite, ampie al nord, sul resto d’Italia, ma con tendenza alla formazione di piogge e temporali nel corso del pomeriggio anche sul medio-basso Lazio. Temperature al di sotto delle medie del periodo su tutto il Paese

