Meteo – Vortice di maltempo in azione in Italia, porterà piogge, temporali e nevicate in montagna nelle prossime ore

Tempo instabile in Italia

Si è aperta da qualche giorno sulla nostra Penisola una fase instabile e via via più fredda, con perturbazioni alimentate da correnti di natura polare marittima, ma che acquistano sempre più una componente artico marittima, con temperature che di fatto sono destinate ulteriormente a calare già dalle prossime ore, come vedremo nel presente editoriale. Anche nella giornata odierna pertanto assistiamo a maltempo, con neve a quote anche relativamente basse e fin sui monti della Sardegna.

Clima invernale da qualche giorno

Il susseguirsi di queste perturbazioni (con altre che devono ancora raggiungere il Mediterraneo centrale) ha determinato l’apertura di una fase invernale, dopo un inizio di stagione un po’ così e così, dominato perlopiù dalla prevalenza di un campo di Alta pressione sul mare nostrum. Le temperature infatti si attestano da qualche giorno intorno alla media del periodo, con la conseguenza che la neve è tornata ad imbiancare le montagne, con l’Appennino che fino alla prima decade di gennaio risultava pressoché spoglio di neve anche a quote decisamente elevate.

Prossime ore destinate ancora al maltempo

Un vortice di maltempo inoltre continuerà ad interessare la nostra Penisola anche nelle prossime ore e pertanto nella serata odierna: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, le piogge e i possibili temporali rimarranno protagonisti sullo scenario meteorologico del Mediterraneo centrale, con fenomeni che localmente potranno risultare anche particolarmente intensi e a carattere di nubifragio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Possibili locali nubifragi nel cosentino, neve in Appennino

Il maltempo si centrerà principalmente sulle regioni centro-meridionali, in particolare sul versante tirrenico, con fenomeni perlopiù sparsi e localmente anche particolarmente intensi, specie sul cosentino. Le temperature incorreranno in un generale calo e ciò porterà la quota neve ad abbassarsi fin sui 1.000/1.100 metri sull’Appennino Lazio-Abruzzese, a partire dai 1.200/1.400 sulle montagne della Campania e Molise. In tarda serata possibile l’arrivo di qualche rovescio sull’Appennino Tosco-Emiliano al confine con la Liguria con neve finanche i 400/700 metri.

