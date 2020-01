METEO – VORTICE POLARE in frantumi, pazza evoluzione con possibile ONDATA di GELO in ITALIA e NEVE a BASSA QUOTA?

L’Anticiclone si sta giocando le ultime cartucce

L’Anticiclone di origine azzorriana sta ora sparando le ultime cartucce sull’Italia in attesa dell’arrivo di una discesa di aria più fredda dai quadranti nordoccidentali che metterà la nostra Penisola nel mirino. I primi flussi instabili provenienti proprio da questa saccatura momentaneamente presente sulle Isole Britanniche fa si di apportare della nuvolosità anche piuttosto consistente sul versante tirrenico settentrionale, tuttavia con precipitazioni assenti.

Per oggi le condizioni meteo rimangono ancora stabili ovunque

Le condizioni meteo in queste ore e per tutta la giornata odierna risultano dunque ancora stabili con tempo asciutto sulla totalità del territorio nazionale dove a predominare sono ancora gli effetti dell’Alta pressione di matrice azzorriana, che ormai da due settimane a questa parte avvolge non solo la nostra Penisola, ma anche gran parte delle aree centro-occidentali del vecchio continente, apportando temperature generalmente allineate alla media o lievemente oltre.

Analisi a lungo termine, di cosa ci si serve?

In genere per stilare tendenze a lungo termine ci si serve del maggior bacino di indici meteorologici possibili. I primi indiziati in tal senso sono quelli stratosferici, come l’indice NAM, il quadro barico presente alla quota di 10hPa e la situazione dei venti zonali. Quest’ultimi, se vanno a gran velocità, non sono mai di buon auspicio in genere. Poi si passa ad indici di teleconnessione troposferici quali l’indice AO, NAO e l’indice MJO in primis. Un fatto curioso sta però accadendo durante quest’inverno, vediamo qual’è.