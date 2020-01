METEO – VORTICE POLARE verso la BILOBAZIONE, ribaltone con FREDDO e NEVE: tutte le conseguenze

L’inverno latita ma la svolta è vicina: vediamo a partire da quando ed i futuri movimenti del vortice polare con il ribaltone di febbraio

L’inverno 2019-2020, che ormai da quasi due mesi continua a latitare su gran parte dell’emisfero Nord, sembra finalmente essere arrivato ad un punto di svolta. Il Vortice Polare sembrerebbe essere infatti destinato a subire disturbi ben più incisivi rispetto a quanto visto nelle scorse settimane. I principali centri di calcolo iniziano infatti a mostrare nel medio-lungo periodo un graduale cedimento del VPS. Questo potrebbe dare vita ad un processo anche denominato ”bilobazione”, con la separazione del vortice polare stratosferico in due lobi. Il primo centrato sul Canada ed il secondo centrato sull’Europa, ma ancora legati da una circolazione zonale più rallentata rispetto alle condizioni attuali. Questo è comunque un passaggio differente rispetto allo split (ad oggi difficile ma che comunque non può essere escluso a priori), che prevede invece l’inversione dei venti zonali su buona parte dell’emisfero nord ed una separazione totale tra i due stessi lobi.

Tutte le possibili conseguenze della bilobazione, l’inverno pronto a salire in cattedra con oltre due mesi di ritardo

Le conseguenze che potrebbero riflettersi sul continente europeo e di fatto anche sul nostro Paese sono comunque volte al ritorno (o all’arrivo, se vogliamo) dell’inverno come tutti lo conosciamo. Freddo, neve a bassa quota e tempo instabile. Il tutto potrebbe materializzarsi in stratosfera intorno alla metà del mese di febbraio con risonanza nella medio-bassa troposfera nei 5-7 giorni successivi. Si tratta dell’unica via d’uscita possibile rispetto a quanto visto finora, con temperature ampiamente al di sopra della media stagionale e precipitazioni pressochè assenti sull’Europa grazie alla presenza costante dell’anticiclone. Uno scenario raccapricciante che ha reso il nostro Appennino quasi completamente spoglio dal manto nevoso che tutti ci aspetteremmo nella fine del mese di gennaio. Situazione differente sulle Alpi che invece godono ancora degli effetti di un autunno piuttosto benevolo sotto questo punto di vista.

I prossimi giorni saranno già decisivi per le sorti dell’ultima parte dell’inverno

Sarà dunque necessario attendere i prossimi giorni affinchè la situazione diventi via via più chiara nella lotta tra il vortice polare e i continui tentativi di disturbo che si trasmettono più o meno a fatica dalla troposfera alla stratosfera. L’ultimo (in corso) potrebbe comunque permettere un primo displacement e conseguente rotazione dell’asse del VP, favorendo così una prima discesa di aria fredda di origine polare-marittima sul continente europeo. Si tratterebbe di un primo passo verso un tentativo in extremis da parte dell’Inverno di portare freddo e neve sulla nostra Penisola. Cosa succederà nelle prossime ore?