Meteo week end: caldo in aumento, ma il tempo resterà instabile sui monti. I dettagli – Il secondo fine settimana della settimana di agosto è ormai arrivato e dal punto di vista meteorologico sta regalando e regalerà giornate con sole prevalente e clima in genere asciutto da Nord a Sud. In queste ore è in transito sugli estremi settori orientali la parte finale del fronte perturbato veloce che ha interessato le regioni settentrionali, lasciando comunque spazio ad ampie schiarite anche sulle pianure. Nel pomeriggio di oggi, sabato 11 agosto 2018, tuttavia, l’instabilità pomeridiana andrà a colpire nuovamente i rilievi: nella fattispecie fenomeni localmente molto intensi sono attesi tra Veneto e Friuli, pronti a raggiungere le pianure nella seconda parte della giornata. E nella giornata di domani come si presenterà il tempo ? Vediamo nella pagina successiva tutti i dettagli.