Meteo week end: forte maltempo sabato al Centro-Sud, da domenica temporali in arrivo anche al Nord. Le previsioni al dettaglio

Meteo week end: forte maltempo sabato al Centro-Sud, da domenica temporali in arrivo anche al Nord – Il primo fine settimana del mese di ottobre sarà caratterizzato da condizioni di maltempo localmente molto intenso su gran parte della nostra Penisola. L’azione congiunta di un minimo depressionario in risalita dal Tirreno meridionale verso le coste tirreniche e successivamente sulla Toscana e un fronte atlantico in discesa verso le regioni settentrionali determinerà un contesto climatico volto all’instabilità diffusa su praticamente tutte le regioni italiane. Nella giornata di oggi, sabato 6 ottobre 2018, sono attesi temporali sparsi e localmente a carattere di nubifragio su Lazio, Toscana, Puglia, Basilicata e Calabria ionica, Sardegna e nelle ore serali e notturne anche sui settori costieri adriatici a confine tra Marche e Romagna. Lento miglioramento su Sicilia e sud della Calabria, martoriate negli ultimi due giorni da condizioni di maltempo estremo con vittime e danni ingenti in diverse località.