Meteo week end: stabile su molte regioni del Paese, ma un intenso peggioramento è ormai alle porte. Il dettaglio del tempo atteso in questo fine settimana

Meteo week end: stabile su molte regioni del Paese, ma un intenso peggioramento è ormai alle porte – Se da una parte molte regioni della nostra Penisola saranno ancora alle prese con stabilità prevalente e temperature diurne piuttosto elevate, dall’altra un primo e intenso peggioramento è ormai alle porte a partire dalle regioni settentrionali. Questo è dovuto all’affondo di una saccatura atlantica sulla Penisola iberica che innescherà la formazione di attività temporalesca via via più intensa a partire dalle regioni nord occidentali di Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia con maggiore interesse dei settori alpini e prealpini nel corso delle prossime ore. Sulle aree citate non possono inoltre essere escluse grandinate, accompagnate da intense raffiche di vento e un improvviso calo delle temperature. Più stabile invece sul resto della Penisola sia oggi che domani, con il solo sviluppo di instabilità al pomeriggio lungo l’arco appenninico. I fenomeni sono tuttavia attesi in esaurimento già nella serata.