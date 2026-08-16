Meteo – Passaggio instabile ad inizio settimana con acquazzoni, temporali ed un calo delle temperature

Domenica estiva con caldo intenso al centro-sud, ma anche qualche temporale

Dopo un avvio di giornata all’insegna della stabilità, nel corso del pomeriggio sono attesi acquazzoni e temporali ( consulta l’allerta meteo) su Alpi, Appennino e zone interne di Sardegna e Sicilia con fenomeni che occasionalmente potranno sconfinare alle vicine aree di pianura. Generale miglioramento serale, fatta eccezione per Liguria di Levante, Alpi e Prealpi centro-orientali, dove qualche fenomeno potrà rinnovarsi nel corso della notte. Caldo intenso con punte di +37/+38°C sulla Pianura Padana e zone interne di Sardegna e tra Umbria e Lazio.

Ansa depressionaria in arrivo ad inizio settimana

Alta pressione che subirà un indebolimento ad inizio settimana prossima, favorendo il passaggio sul centro Europa e parte d’Italia di un’ansa depressionaria, accompagnata da correnti più fresche ed instabili di natura atlantica. Le condizioni meteo subiranno un peggioramento su parte del Paese con annesso calo termico, seppur con valori sempre estivi, ma senza eccessi dei giorni scorsi.

Acquazzoni, temporali e grandinate, ma non ovunque

Giornata di lunedì al via con possibili acquazzoni e temporali sulla Liguria di levante, alta Toscana e settori meridionali di Veneto e Friuli. Instabilità che nel corso del pomeriggio tenderà ad accentuarsi su Triveneto, Emilia, settori interni del centro-sud con fenomeni in estensione alle coste adriatiche nel corso della serata. Qualche fenomeno raggiungerà nottetempo anche le coste di Campania e Calabria. Non si escludono grandinate e forti colpi di vento nelle aree temporalesche. Calo termico con valori massimi che scenderanno al di sotto dei +35°C e difficilmente supereranno i +30°C su Toscana, Liguria e Triveneto. Martedì con instabilità che si concentrerà al sud e medio Adriatico, dove le temperature risulteranno più gradevoli anche di giorno.

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