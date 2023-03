Meteo – Weekend al via con tempo stabile, ma domani arriva una perturbazione sul nord Italia

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio sull’Europa sudoccidentale, con valori barici attorno ai 1022 hPa tra Francia meridionale e Penisola Iberica. In tal modo il flusso perturbato principale transita con lievi ondulazioni mediamente al di sopra del 45°N dove ritroviamo diverse aree depressionarie con direttrice medio Atlantico-Regno Unito-Mar del Nord e Paesi Baltici. In tal modo l’aria fredda rimane alle alte latitudini europee, mentre in Italia le condizioni meteo risultano mediamente stabili per un campo barico alto e livellato attorno ai 1015 hPa.

Weekend al via con tempo mediamente stabile, salvo qualche disturbo sul Triveneto

Meteo Italia sabato 25 marzo. Weekend al via mediamente stabile sull’Italia, salvo qualche disturbo. Al nord avremo una residua instabilità sul Triveneto, lambito da un impulso Atlantico, con acquazzoni e temporali tra mattino e primo pomeriggio; neve sui settori alpini a quote medio-alte. Ampie schiarite sui settori di Nordovest e Pianura Padana. Centro Italia che vedrà una giornata con alternanza di sole ad innocui addensamenti, più frequenti sui settori tirrenici, ma con tempo asciutto. Tempo stabile anche al sud ed Isole, salvo innocue nubi medio-alte in transito al mattino. Sole prevalente sulla Sardegna e dal pomeriggio su gran parte delle regioni. Temperature gradevoli con valori massimi attorno ai +18/+21°C, ma con picchi di +22/+24°C su Sicilia e nord della Puglia.

Domenica arriva una perturbazione sul nord Italia, ancora stabile al centro-sud

Area depressionaria attualmente presente sul medio Atlantico, traslerà nella giornata di domenica sulla Francia, portando un peggioramento del tempo anche su parte dell’Italia. La perturbazione annessa alla ciclogenesi raggiungerà le regioni settentrionali tra il pomeriggio e le ore serali, determinando piogge, temporali e neve sulle Alpi. Regioni centro-meridionali con tempo inizialmente stabile e con ampie schiarite, ma con tendenza al peggioramento nel corso della sera a partire da Toscana ed Umbria, con fenomeni in rapida estensione al resto del centro e Campania tra la tarda serata e la nottata. Avvio della prossima settimana con ingresso dell’aria fredda, poi torna l’alta pressione? Vediamo nella prossima pagina gli ultimi aggiornamenti.

Prossima settimana al via con aria fredda e tempo instabile, poi torna l’alta pressione

Aria fredda seguirà il fronte instabile in transito tra domenica e la notte di lunedì sull’Italia, estendendosi a gran parte del Paese ad avvio della prossima settimana. Giornata di lunedì instabile al centro e regioni meridionali Peninsulari con acquazzoni e temporali sparsi. Al nord tempo inizialmente stabile, salvo nevicate sui settori alpini di confine sino ai 700-900 metri, ma con piogge e temporali in arrivo sulle coste adriatiche e Friuli nel corso del pomeriggio-sera. Quota neve in diffuso calo, sino ai 400-500 metri sulle Alpi di confine, mentre sull’Appennino centro-settentrionale dai 1300-1500 metri iniziali sino ai 900-1200 metri della notte di martedì. Maggiori schiarite interesseranno le due Isole Maggiori e la Calabria ionica. A seguire tornerà ad aumentare il campo barico, per un prosieguo di settimana più stabile.

