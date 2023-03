Meteo – Primavera ko ad inizio della prossima settimana, con piogge, temporali e neve a quote anche relativamente basse

Prevalente stabilità sull’Italia

Tolta qualche eccezione di maltempo che in queste ore sta interessando e che interesserà anche nelle prossime ore il settore alpino e subalpino a causa di un flusso di correnti perturbate in scorrimento appena oltralpe, le condizioni meteo sul resto del Paese appaiono stabili e asciutte grazie alla prevalenza dell’Anticiclone afroazzorriano, che si impone su buona parte del Mediterraneo centro-occidentale.

Peggioramento in arrivo nel Weekend

Un peggioramento delle condizioni meteo raggiungerà la nostra Penisola nel corso del prossimo Weekend e in particolare a partire dalla giornata di domenica 26 marzo a causa della discesa di una saccatura depressionaria di matrice polare che, mentre inizialmente porterà un calo delle temperature solo al settentrione, ad inizio della prossima settimana, come vedremo nel presente editoriale, sarà sensibile in tutta Italia, con maltempo che tornerà a colpire alcuni settori dello stivale.

Primavera ko ad inizio della prossima settimana

Una configurazione tipicamente invernale andrà profilandosi pertanto all’inizio della prossima settimana e in grado di riportare il maltempo soprattutto sulle regioni centro-meridionali, stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo. E’ soprattutto al centro-nord infatti che si attendono piogge e possibili temporali localmente anche intensi e con parziale coinvolgimento del sud peninsulare. La neve tornerà a scendere a quote anche relativamente basse, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Neve torna ad imbiancare la collina?

E’ da diversi aggiornamenti che la modellistiche conferma un abbassamento importante della quota neve soprattutto sulle zone interne di Abruzzo, Molise e Marche meridionali fino in collina nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 marzo. Un’evoluzione che sarebbe notevole, visto il periodo e che aprirebbe pertanto una fase decisamente invernale, con temperature in calo in tutto lo stivale. Seguiranno tuttavia aggiornamenti in merito, che vi invitiamo a seguire sul nostro sito.

