Meteo – Weekend al via piuttosto stabile e soleggiato, ma sono in arrivo nuove piogge e temporali in Italia

Goccia fredda in transito sulla Penisola Italia

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. come vi avevamo anticipato, ecco che una goccia fredda transiterà lungo la Penisola Italiana durante la giornata odierna. Questo rinnoverà condizioni meteo instabili in Italia, con locali piogge già al mattino al Nord-Est e sulle regioni centrali. Nel corso del pomeriggio precipitazioni in estensione anche al Sud e fenomeni termo-convettivi al centro-Nord specie sui settori a ridosso dei rilievi.

25 Aprile ancora temporali in Italia

Nella giornata di domani, giorno della Festa della Liberazione, una nuova goccia fredda andrà a muoversi tra Adriatico e Balcani, rinnovando condizioni meteo instabili in Italia. Piogge e temporali durante la giornata sono attese soprattutto al Nord-Est, sull’Emilia Romagna, sul medio versante adriatico e il Molise, con fenomeni anche intensi specie tra Marche e Abruzzo. Locali fenomeni attesi anche su Lombardia, Umbria, Toscana e Lazio e settori interni del Sud. Entro la serata temporali in arrivo anche tra Puglia e Basilicata. Atteso anche un lieve calo termico al Centro-Nord, ma con valori comunque vicini alle medie del periodo.

Weekend al via piuttosto stabile e soleggiato, ma con nuovo peggioramento

Ultimo weekend di aprile che dovrebbe vedere l’alta pressione ancora sul basso Atlantico ed una vasta lacuna barica tra Mediterraneo ed Europa. Inoltre una nuova goccia fredda si muoverà dalla Francia verso il Mediterraneo centro-occidentale. Giornata di sabato che dovrebbe essere caratterizzata dall’instabilità pomeridiana con temporali in sviluppo soprattutto sulle Alpi e lungo la catena appenninica. Giornata di domenica che dovrebbe vedere un peggioramento più organizzato soprattutto tra Nord-Ovest, Sardegna e medio versante tirrenico e non mancheranno acquazzoni pomeridiani anche sul resto d’Italia specie sui settori a ridosso dei rilievi.

Tendenza meteo: anticiclone in rimonta per il 1 maggio ma Italia ancora sul bordo

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano nel corso della prossima settimana un progressivo rinforzo dell’alta pressione tra i settori occidentali del continente e le Isole Britanniche. Italia che resterà sul bordo con infiltrazioni fresche che potrebbero dar luogo sempre a fenomeni convettivi. Al momento sembra salva la festa del 1 maggio, ma occorrerà seguire i prossimi aggiornamenti.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.