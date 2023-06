Meteo – Weekend all’insegna dell’instabilità: attesi ancora acquazzoni e temporali, ma non mancheranno le schiarite

Meteo Italia, la situazione sinottica a scala europea

Campo anticiclonico ben saldo tra Regno Unito e Scandinavia con valori al suolo fino a 1030 hPa tra Finlandia e Mar Baltico, mentre una ciclogenesi è in azione a nord delle Azzorre. Alta pressione sull’Europa centro-meridionale che non decolla, con valori barici al suolo mediamente compresi tra i 1010 hPa ed i 1015 hPa, rinnovando condizioni meteo ancora incerte su molte nazioni. Sul bacino del Mediterraneo infiltrazioni umide occidentali rinnovano acquazzoni e temporali anche sull’Italia, ma non mancano le schiarite in un genarle contesto termico nella norma per il periodo.

Weekend al via tra acquazzoni, temporali e schiarite

Meteo Italia – Permane sul nostro Paese una circolazione umida in quota, responsabile di condizioni atmosferiche ancora particolarmente instabili. Al mattino molte nubi interesseranno la Pianura Padana con piogge tra l’Emilia Romagna e settori meridionali di Piemonte e Lombardia. Nubi di passaggio, alternate a schiarite, sul resto del Paese con locali acquazzoni sui settori costieri della Toscana, mentre pioviggini intermittenti interesseranno i settori orientali di Marche, Abruzzo e Molise. Nel corso del pomeriggio torna l’instabilità convettiva con acquazzoni e temporali sui settori alpini, prealpini ed interni del centro-sud con fenomeni in successivo trasferimento al Triveneto, media-alta Lombardia e localmente coste del medio-basso Adriatico. I fenomeni potranno risultare localmente di forte intensità con occasionali grandinate. Non mancheranno le schiarite nel corso del pomeriggio, specie lungo le coste del medio-alto Tirreno e Sardegna.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per oggi: Per la giornata odierna, sabato 10 giugno 2023:

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura reggiana, Pianura modenese, Costa ferrarese, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Pianura reggiana di Po, Collina emiliana centrale, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA’ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell’Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Lazio: Appennino di Rieti, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Valdichiana, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Valtiberina, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Alto.

Domenica ancora instabilità vivace

Circolazione umida nord-occidentale rinnova condizioni meteo instabili anche per la giornata di domenica 11 giugno. Al mattino nubi sparse interesseranno i settori del medio Adriatico e regioni meridionali con occasionali acquazzoni sui settori adriatici; schiarite al nord, Isole e medio Tirreno. Nel corso del pomeriggio tornano acquazzoni e temporali sui settori alpini, Appennino e zone interne del centro-sud con sconfinamenti locali sino ai settori di pianura di Lazio, Campania, Puglia e Basilicata. In serata fenomeni in estensione anche ai settori pianeggianti di Piemonte e Lombardia nord-occidentale, mentre si osserverà un miglioramento sul resto d’Italia. Temperature vicine alle medie del periodo con massime attorno ai +26/+28°C.

