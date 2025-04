Meteo – Weekend all’insegna dell’instabilità, ma non ovunque

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un anticiclone delle Azzorre defilato sul vicino Atlantico, mentre sul Mediterraneo il campo barico al suolo risulta livellato attorno ai 1015 hPa, ma con infiltrazioni fresche in quota dai quadranti orientali responsabili dell’instabilità sull’Italia. Alta pressione, con valori fino a 1025 hPa, è presente tra Scandinavia e centro Europa, mentre il flusso perturbato principale risale dall’Atlantico verso le alte latitudini europee.

Sabato tra acquazzoni e temporali, ma non mancheranno le schiarite

Weekend al via tra instabilità e schiarite sull’Italia. Giornata di sabato caratterizzata da una mattinata stabile con ampie schiarite sulle regioni di Nordovest, Isole Maggiori e settori tirrenici. Addensamenti attesi sul resto del Paese con possibili acquazzoni tra basso Veneto e Friuli, nonché su coste di Abruzzo, Molise e Puglia. Seconda parte di giornata che vedrà lo sviluppo di nubi convettive a partire dai settori montuosi e collinari con acquazzoni e temporali più probabili su Alpi, Prealpi e lungo l’Appennino in estensione anche alle pianure di Puglia, Campania e basso Lazio. Temporali in locale estensione anche alle coste della Liguria; generale miglioramento serale.

Domenica ancora rischio temporali

Situazione meteorologica che non subirà significative variazioni anche per la giornata di domenica. Al mattino nubi con possibili acquazzoni su Piemonte ed ovest Sardegna. Ampie schiarite sul resto del Paese, salvo locali addensamenti. Nel corso del pomeriggio acquazzoni e temporali torneranno ad interessare i settori alpini, prealpini e l’Appennino con fenomeni in estensione anche alle pianure di Lazio, Campania, Toscana e Piemonte; temporali, localmente di forte intensità, anche sulla Sardegna.

Temperature primaverili con punte massime superiori ai +20°C

Temperature primaverili nel weekend con valori massimi nella giornata di sabato attesi diffusamente attorno ai +18/+20°C, ma con picchi fino a +21/+23°C su Piemonte, Lazio, Toscana e zone interne delle due Isole Maggiori. Domenica atteso un ulteriore aumento con picchi di +23/+24°C al Nordest e centrali tirreniche.

