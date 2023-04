Meteo – Weekend altalenante in vista. Le previsioni fino al ponte del 25 Aprile

Verso un miglioramento delle condizioni meteo

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che evidenzia il transito di una goccia fredda in moto retrogrado al nord Italia che apporta maltempo sulle regioni settentrionali. Su queste sono attese precipitazioni quest’oggi anche intense con nevicate sulle Alpi. Sul resto della penisola instabilità a carattere pomeridiano a partire dai rilievi. Di seguito vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per oggi.

Meteo oggi 20 Aprile: maltempo al nord Italia

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 20 Aprile: Al Nord: Al mattino precipitazioni sparse con neve sulle Alpi centro-orientali dai 1400 metri. Al pomeriggio instabilità diffusa con piogge e nevicate sui rilievi dai 1700 metri. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Alpi e Prealpi; più asciutto su Liguria, Emilia Romagna e coste Adriatiche. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori costieri, soleggiato sulle zone interne. Al pomeriggio instabilità su tutti i settori, maggiori spazi di sereno sul Lazio. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite. Al sud e sulle Isole: Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con maggiori addensamenti sulla Sicilia. Al pomeriggio instabilità sulle regioni Adriatiche e qualche pioggia a sud della Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con residue precipitazioni sul Molise.

Alta pressione verso il weekend, ma attenzione da domenica

Tendenza meteo – Da domani la goccia fredda si sarà ormai spostata verso la Gran Bretagna, venendo successivamente riassorbita da una struttura depressionaria presente nell’Oceano Atlantico. Questo movimento darà spazio all’alta pressione di rimontare sull’Italia. Weekend che dunque dovrebbe essere caratterizzato da tempo stabile, ma solo per poco tempo: infatti per il ponte del 25 Aprile, sembra essere confermato un nuovo peggioramento meteo da diversi modelli.

CONTINUA A LEGGERE​

Nuova perturbazione in arrivo per il ponte?

Meteo 25 Aprile – Sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano per il ponte del 25 Aprile un nuovo peggioramento meteo in Italia causato da una circolazione depressionaria in discesa da nord. Il transito di questa saccatura con traiettoria nord-ovest/sud-est dovrebbe portare una veloce fase di maltempo con piogge e temporali prima al Nord e poi al Centro-Sud. Atteso anche nei giorni a seguire l’ennesimo calo termico di questo aprile con valori in media o anche poco sotto a causa delle correnti dai quadranti settentrionali

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.