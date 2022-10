Meteo weekend – Ancora nebbie e foschie, ma verso il fine settimana cede l’alta pressione in Italia

Situazione meteo attuale

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che evidenzia un esteso campo d’alta pressione che si estende dall’oceano Atlantico fino all’Europa orientale, con massimi di pressione livellati intorno ai 1030 hPa. Questo sta condizionando il tempo meteorologico sull’italia apportando condizioni di tempo stabile, escursioni termiche tra giorno e notte e la formazione di nebbie e nubi basse sui settori di pianura e sulle vallate. Anche quest’oggi splenderà il sole su gran parte della penisola, anche se non mancherà qualche innocuo disturbo nuvoloso. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per il 6 ottobre

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 6 ottobre: AL NORD: Al mattino prevalenza di cieli sereni, nubi basse sulle coste del Triveneto. Al pomeriggio attesi ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli sereni o poco nuvolosi. AL CENTRO: Al mattino prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio atteso un transito di velature tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità alta su tutti i settori. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio velature in estensione su tutte le regioni, ma senza fenomeni associati. In serata non sono previsti cambiamenti delle condizioni meteo, con ancora stabilità diffusa e cieli poco nuvolosi. Ancora temperature che risulteranno al di sopra delle medie del periodo, con valori fino a 25-27°C sui principali centri abitati della nostra penisola.

Temperature ancora sopra la media del periodo

Focus temperature – Come già detto le temperature si manterranno stabilmente al di sopra delle medie del periodo fino alla giornata di domenica da quando inizieranno a subire una lieve flessione negativa. L’inversione termica farà da padrona con valori piuttosto bassi sugli altopiani alpini e appenninici (dove le minime potranno raggiungere senza particolari problemi gli 0°C). La situazione potrebbe mutare nel fine settimana quando le correnti atlantiche potrebbero erodere il campo d’alta pressione che sta dominando dall’inizio del mese di ottobre.

Meteo weekend, ecco cosa aspettarci

Come anticipato fino alla giornata di sabato 7 ottobre, non sono previste particolari variazioni sotto il profilo meteo. Nel corso del weekend avremo comunque i primi segnali di cedimento con un calo dei geopotenziali tra Europa occidentale e Mediterraneo ed uno spostamento dei massimi al suolo verso l’Europa orientale. Una saccatura depressionaria in quota potrebbe portare condizioni meteo instabili Domenica con piogge possibili soprattutto al Nord-Ovest, sulla Sardegna e nelle zone interne del Centro. Con l’inizio della prossima settimana maltempo verso il Sud ma tutto da valutare con i prossimi aggiornamenti.

