METEO – WEEKEND, BATTAGLIA tra il CALDO AFRICANO e il violento MALTEMPO in ITALIA, i dettagli

Prevalente stabilità in Italia

Osserviamo dalle immagini satellitari da qualche giorno condizioni meteo di prevalente stabilità sulla nostra Penisola grazie all’elevazione dell’Anticiclone che tuttavia non impedisce isolate eccezioni di maltempo che, soprattutto nelle ore pomeridiane, interessano le zone interne della Sicilia, dovute all’intrusione di correnti più umide in seno al Mediterraneo. Tale quadro meteorologico è accompagnato da clima più o meno gradevole o fresco a tratti specie al nord nelle ore notturne.

Generale stabilità attesa per domani

Nella giornata di domani venerdì 24 settembre è tuttavia previsto un ulteriore rinforzo del campo anticiclonico di matrice africana sulla nostra Penisola, il che porterà a condizioni meteo di generale stabilità: mancheranno quindi anche le isolate eccezioni di maltempo, comunque caratteristiche degli ultimi giorni. Tuttavia, questo controllo pressoché totale che opererà l’Anticiclone sull’Italia sarà destinato a durare una manciata di ore.

Weekend, Italia terra di battaglia tra il caldo africano e il violento maltempo

L’Anticiclone terrà saldo il controllo della nostra Penisola per 48 ore scarse: a partire infatti già dalla serata di sabato 25 settembre, l’avanzata di correnti perturbate causate dal transito di un cavo atlantico sulla Francia, provocheranno un peggioramento delle condizioni meteo sull’alto versante tirrenico, in particolare tra Liguria di Levante e alta Toscana con i primi rovesci e temporali, preludio di un maltempo che domenica 26 si estenderà su buona parte del nord e che porterà nubifragi con possibili fenomeni intensi anche sul resto della Toscana stando ai principali centri di calcolo; c’è però il rovescio della medaglia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.