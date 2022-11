Meteo – Forte maltempo con nubifragi hanno colpito nelle scorse ore Grado, con allagamenti di scantinati e abitazioni

Tempo in miglioramento in Italia

Condizioni meteo in miglioramento sulla nostra Penisola dopo che rovesci e occasionali temporali hanno interessato diverse zone del nord e parte della Toscana tra la notte e il mattino. Fenomeni appaiono infatti in generale esaurimento, con residui piovaschi nel pomeriggio. Questo grazie all’allontanamento della goccia fredda, che si è staccata dalla saccatura depressionaria in affondo ieri sul Mediterraneo centrale, che trasla verso ovest, favorendo un aumento del campo barico sull’Italia.

Prossime ore torna generale stabilità

E’ così che l’attuale tendenza al miglioramento sarà pressoché confermata nelle prossime ore, quando le condizioni meteo torneranno a risultare generalmente stabili e asciutte sul nostro Paese, accompagnate da cieli prevalentemente sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Ci saranno pertanto delle schiarite anche nelle aree coinvolte dal maltempo tra la notte e il mattino, con temperature stazionarie o in calo laddove l’assenza di nuvolosità permette l’inversione termica.

Forte maltempo ha colpito nelle scorse ore il Friuli Venezia Giulia

Tra le regioni maggiormente colpite dal maltempo nelle scorse ore, troviamo sicuramente il Friuli Venezia Giulia, dove le condizioni meteo stanno attualmente migliorando e, come anticipato precedentemente e stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, miglioreranno ulteriormente nelle prossime ore. In particolare, la località maggiormente colpita è Grado, dove diversi sono stati gli interventi dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Nubifragi a Grado, allagati scantinati, abitazioni e persino un albergo

Stando a quanto si apprende dal sito “ilfriuli.it” il forte maltempo con nubifragi ha sferzato nelle scorse ore Grado, in provincia di Gorizia, dove si sono accumulati ben 180 millimetri di piogge in 6 ore. Tale valore non ha mancato ovviamente di portare allagamenti che hanno coinvolto scantinati, ma anche abitazioni e persino un albergo, oltre che le strade. La Protezione Civile insieme ai Vigili del Fuoco si sono adoperati per ripristinare quanto prima la situazione alla normalità; non si registrano vittime e/o feriti legati all’accaduto.

