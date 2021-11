METEO – WEEKEND COMPROMESSO dall’AZIONE di una GOCCIA FREDDA con MALTEMPO in gran parte d’ITALIA

Nordovest all’asciutto, possibili fenomeni intensi in Sardegna e sull’alto Lazio al confine con la Toscana

A partire dunque dalla giornata di domani sabato 6 novembre un fronte instabile attraverserà l’Italia da sud verso nord. L’interessamento della Sicilia e della Calabria sarà solo parziale ed esclusivo di alcune aree, mentre il resto del centro-sud verrà interessato in maniera più o meno diffusa o al più sparsa. Le regioni nordoccidentali rimarranno tuttavia all’asciutto nel corso del weekend e vi sarà un interessamento solo parziale del nordest, principalmente delle aree più vicine al litorale adriatico settentrionale. Qualche rovescio in Emilia-Romagna, mentre i fenomeni più intensi potrebbero riversarsi localmente in Sardegna e sull’alto Lazio al confine con la Toscana. Per il medio-alto Tirreno sarebbe inoltre previsto un nuovo passaggio perturbato per domenica 7 novembre, con fenomeni isolati o sparsi e mediamente moderati.