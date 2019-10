METEO – WEEKEND con GOCCIA FREDDA in allontanamento, ITALIA nuovamente nel LIMBO tra BELLO e CATTIVO tempo

Oggi lieve miglioramento sulle regioni nordoccidentali

Per quanto riguarda la giornata odierna, dopo i residui rovesci tra la nottata e la mattinata, si è finalmente riscontrato un miglioramento delle condizioni meteo sui settori nordoccidentali italiani, sia pur in un contesto di cieli comunque parzialmente o molto nuvolosi. La cosa importante ora come ora, è che il tempo rimanga asciutto soprattutto nelle zone duramente colpite nella giornata di ieri, in modo che i soccorsi ripristinino prima possibile la normalità e che i fiumi smaltiscano un po’ dell’acqua caduta.

Al centro-sud rimane stabile e mite

Per quanto riguarda invece le regioni centro-meridionali esse si trovano a commentare l’ennesima giornata di bel tempo grazie alla compagnia dell’Alta pressione africana, che sta apportando un ottobrata quasi infinita su questi settori. Le temperature che si registrano risultano essere infatti anche di molti gradi sopra la media del periodo: basti pensare che nel pomeriggio odierno alcune pianure interne del Lazio hanno sfiorato i +30°C.

Breve pausa, torna il maltempo già dalla serata di domani

Prima ancora di parlare del weekend, bisogna però anticipare che purtroppo la pausa precipitativa durerà relativamente poco sui settori nordoccidentali: a partire infatti già dalla serata di domani mercoledì 23 ottobre, la goccia fredda in distacco dall’ampia saccatura di origine nordatlantica responsabile del maltempo degli scorsi giorni, si sposterà lentamente verso oriente, causando una nuova ondata di instabilità che coinvolgerà prima le stesse regioni del nord-ovest, per poi estendersi verso sud nella giornata di giovedì 24. I fenomeni potranno essere intensi, con accumuli anche nuovamente oltre i 100 millimetri in 12 ore. Fortunatamente però, al momento i settori maggiormente colpiti sembrano essere quelli del Ponente Ligure.