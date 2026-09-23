Meteo – weekend con rimonta dell’alta pressione che dovrebbe farci compagnia fino al termine di settembre

Calo termico sull’Italia ma pochi fenomeni concentrati sulle regioni del Sud

Come anticipato nei giorni scorsi ecco che le ultime ore hanno visto un afflusso di correnti fresche dai quadranti settentrionali sul Mediterraneo centrale. Temperature che sono diminuite un po’ ovunque ma in particolare sulle regioni adriatiche e al Sud, dove troviamo anomalie negative anche di 5-6 gradi. Pochi comunque in fenomeni associati con condizioni meteo localmente instabili soprattutto all’estremo Sud, specie sulla Sicilia.

Tra Giovedì e Venerdì un secondo fronte freddo sfiora la nostra Penisola con temporali

Secondo impulso instabile che entro le prime ore di Venerdì si muoverà verso i Balcani con un fronte freddo che sfiorerà nuovamente la nostra Penisola. Nuova flessione delle temperature soprattutto sulle regioni del Sud e peggioramento meteo che dovrebbe portare acquazzoni e temporali sparsi. In particolare nella notte di Giovedì fenomeni su Marche, Abruzzo e Molise. Venerdì piogge che si concentrano soprattutto su Calabria e Sicilia.

Promontorio anticiclonico che si espande verso il Mediterraneo centrale nel weekend

Per l’ultimo weekend di settembre ultimi aggiornamenti dei principali modelli che mostrano un promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo porterà rapidamente condizioni meteo stabili su tutta l’Italia con una ripresa delle temperature, con valori che resteranno comunque in linea con le medie del periodo. Anche negli ultimi giorni di settembre l’alta pressione dovrebbe essere dominante con ulteriore aumento termico.

Tendenza meteo: settembre termina sotto l’egida dell’alta pressione, temperature in rialzo

Tra weekend e prossime settimana dovremmo avere l’ennesima rimonta anticiclonica per il Mediterraneo centrale con tempo asciutto negli ultimi giorni di settembre. Da valutare solo una circolazione depressionaria sull’Europa occidentale che potrebbe portare un peggioramento al Nord-Ovest. Temperature comunque in rialzo anche di qualche grado sopra media.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.