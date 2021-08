METEO – WEEKEND con ritorno del CALDO AFRICANO, ma ancora TEMPORALI su alcune regioni. La TENDENZA

Dopo il transito della saccatura depressionaria di origine atlantica, la Penisola Italiana viene investita da correnti più fresche provenienti dai quadranti nord-occidentali. Questo arrivo di correnti fresche porterà un generale calo termico , ma soprattutto un attenuazione del caldo sulle regioni meridionali dove nei giorni scorsi venivano ripetutamente raggiunti valori di temperatura prossimi ai 40°C ed anche superiori. Sulle regioni del Centro-Nord il clima inizierà a rinfrescarsi già dalla giornata odierna con temperature massime ovunque inferiori ai 30°C, se non valori di 31-32°C sulla costa Adriatica. Al Sud l’attenuazione del caldo si farà sentire maggiormente nella giornata di domani, quando le massime a fatica raggiungeranno valori di 33-34°C. Solo localmente nelle zone interne della Sicilia si potrà arrivare a valori di 36-37°C, comunque molto inferiori rispetto alle temperature raggiunte nei giorni appena trascorsi. Vediamo ora la tendenza meteo per i giorni del weekend.

Nella giornata di domani, con la saccatura oramai scivolata verso est, il campo barico torna a salire sulla Penisola Italiana portando maggiore stabilità atmosferica. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su tutto il Paese, salvo residue piogge tra Versilia e Liguria di Levante . Nel corso delle ore pomeridiane instabilità in aumento sulle Alpi centro-orientali con piogge e temporali, bel tempo sul resto dell’Italia con sole splendente. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni, salvo residue piogge sulle Alpi orientali.

Dalla serata di ieri la Penisola Italiana è stata interessata dal transito di una saccatura depressionaria colma di aria fresca che ha portato piogge intense, temporali e grandinate, provocando anche danni e allagamenti . In questa mattinata piogge e acquazzoni stanno ancora interessando il Friuli Venezia Giulia, mentre sulle altre regioni le condizioni meteo sono iniziate a migliorare, con la saccatura che si è portata sulla Penisola Balcanica. Generale miglioramento poi nel corso della giornata.

Tendenza meteo per il weekend

Ultimi aggiornamenti del modello matematico americano continuano a confermare per i giorni del fine settimana una rimonta dell’anticiclone africano sul Mar Mediterraneo, con promontorio che si va ad estendere verso la Penisola Balcanica. Allo stesso tempo una depressione atlantica andrà a raggiungere le Isole Britanniche con valori mini di pressione al suolo di circa 995 hPa e in lieve estensione verso la Penisola Iberica. Questo favorirà l’arrivo di flussi oceanici umidi e instabili sulle regioni settentrionali d’Italia, mentre il Centro-Sud sarà protetto dall’alta pressione con avvezione di aria calda dal continente africano. Nella giornata di sabato avremo piogge e temporali su Alpi e Prealpi, con locale sconfinamento verso le pianure, mentre sul resto del Paese avremo sole splendente per l’intera giornata. Nella giornata di domenica i valori di geopotenziale tenderanno ad aumentare maggiormente, con temporali solo sui settori alpini. Sul resto dell’Italia continueremo ad avere tempo stabile e cieli soleggiati. Le temperature torneranno ad aumentare con caldo africano dalla Pianura Padana alla Sicilia. Sulle regioni meridionali e le Isole si torneranno a superare i 40°C. Clima ancora fresco sulle regioni settentrionali.