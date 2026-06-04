Meteo – Weekend con tempo in miglioramento, tanto sole e rialzo termico, ma anche dei temporali su alcuni settori

Breve pausa dal maltempo in Italia

Salve e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede un promontorio anticiclonico in rimonta sul Mediterraneo, portando un generale miglioramento delle condizioni meteo sull’Italia dopo il maltempo dei giorni scorsi che ha provocato anche danni, come il tornado su Roma nella giornata di ieri. Pausa dal maltempo però solo temporanea. Infatti una nuova perturbazione atlantica si avvicina da ovest, portando nelle prossime ore un nuovo peggioramento a partire dal Nord-Ovest, con piogge e temporali anche intensi e che tra la serata e la notte si muoveranno verso il Nord-Est.

Domani ancora piogge su alcune regioni, con il fronte instabile che si muove verso est

Nella giornata di domani, la piccola saccatura atlantica andrà a muoversi sull’Europa centrale ed in parte sul Mediterraneo centrale. Piogge e temporali continueranno ad interessare il Nord-Est, mentre delle schiarite arriveranno al Nord-Ovest. Aumento dell’instabilità anche sulle regioni centrali, con qualche piovasco isolato al mattino specie tra Toscana, Umbria e Marche e temporali in sviluppo nelle zone interne al pomeriggio con sconfinamenti sul versante adriatico. Miglioramento atteso in serata, ma con ancora addensamenti al Nord, dove potranno essere associate ancora delle piogge soprattutto su Alpi e Prealpi. Le temperature si manterranno su valori intorno alle medie.

Alta pressione in rimonta nel weekend

Nel corso del weekend assisteremo alla rimonta di un campo altopressorio sul bacino del Mediterraneo. Questo porterà condizioni meteo prevalentemente stabili in Italia e con ampi spazi soleggiati, salvo qualche disturbo al Nord con passaggi nuvolosi ed associati acquazzoni e temporali specie sulle Alpi e dei temporali pomeridiani in Appennino. Le temperature tenderanno ad aumentare, su valori di 2-4 gradi sopra le medie. Torna dunque il caldo intenso ma ancora senza eccessi.

All’inizio della prossima settimana torna l’anticiclone ma con locali disturbi

La seconda settimana di giugno, stando agli ultimi aggiornamenti dei modelli, dovrebbe iniziare con un campo di alta pressione in espansione tra Penisola Iberica e Mediterraneo. Più a nord l’Europa sarà invece ancora interessata da un flusso perturbato di matrice atlantica. Per l’Italia ci aspettiamo condizioni meteo generalmente più asciutte ma con possibilità di acquazzoni e temporali pomeridiani specie al Nord e lungo l’Appennino.

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