METEO – WEEKEND estivo sull’ITALIA, salvo locali TEMPORALI, poi sarà MALTEMPO; i dettagli

Meteo, la situazione sinottica

Meteo – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione sinottica a scala europea vede la presenza di una vasta area altopressoria sul comparto russo-scandinavo. Un’area depressionaria, al cui interno sono in azione diversi minimi di pressione, stazione tra la Gran Bretagna ed il settore Baltico, mentre sul Mediterraneo la circolazione si mantiene mediamente occidentale, in un contesto altopressorio. Vediamo nei dettagli la previsione meteo sull’Italia per il weekend ed una tendenza per la prossima settimana.

Meteo weekend estivo sull’Italia

Meteo – Nel corso del weekend sull’Italia il campo barico si manterrà alto e livellato attorno ai 1015 hPa. Il tempo proseguirà in tal modo stabile e soleggiato su gran parte della Penisola, con le temperature massime diffusamente al di sopra dei +30°C, ma senza eccessi; solo all’estremo sud si potranno toccare i +34/+35°C, in particolare sulle zone interne delle due Isole Maggiori, Puglia e costentino. Qualche disturbo tornerà ad interessare le aree alpine e prealpine nel corso del pomeriggio odierno, con acquazzoni e temporali che dalla tarda sera-notte si estenderanno anche alle pianure di Lombardia ed occasionalmente del medio-alto Piemonte. Le regioni settentrionali, infatti, continuano ad essere interessate dal passaggio di impulsi instabili, pilotati dall’area depressionaria tra Gran Bretagna e centro Europa. Domenica tempo più stabile anche sui settori alpini, per un momentaneo aumento dei geopotenziali.

Temperature sopra media, ma senza eccessi

Il fine settimana risulterà decisamente estivo sull’Italia. L’ampio soleggiamento favorirà un graduale rialzo termico nelle prossime ore, seppur senza eccessi grazie ad una circolazione dai quadranti occidentali. Sulle regioni settentrionali nel corso del weekend i valori massimi raggiungeranno i +31/+33°C, sulle regioni centrali si potranno toccare i +33/+35°C sulle aree interne tra Umbria e Lazio, mentre al sud non si escludono punte di +34/+36°C sulle zone interne delle due Isole Maggiori e della Puglia. Lungo le coste le temperature saranno decisamente più contenute, grazie all’azione mitigatrice delle brezze, per un weekend estivo decisamente gradevole. A seguire arriverà un’ondata di maltempo a determinare un brusco stop all’Estate; vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

