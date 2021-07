METEO – WEEKEND con l’ANTICICLONE: tanto SOLE e pochi TEMPORALI, i dettagli

Alta pressione dominante nel Mediterraneo centrale e sull’Italia

Così come avvenuto spesso nelle ultime settimane la campana anticiclonica che non ha più mollato le regioni centro-meridionali italiane è rimasta sostanzialmente dominante anche quest’oggi sul quadro barico del Mediterraneo centrale. Talvolta, un flusso di correnti perturbate che viaggia costantemente basso sul vecchio continente ha portato disturbi di maltempo circoscritti ai settori più settentrionali del Paese, ma che talvolta hanno mostrare carattere estremo.

Tempesta di maltempo ha avvolto il nord ieri

Si potrebbe benissimo affermare che la giornata di ieri sia stata infatti storica per le regioni settentrionali, non tanto per la quantità di pioggia caduta, ma per l’intensità e l’estremizzazione dei fenomeni: vere e proprie tempeste si sono abbattute soprattutto in Piemonte e Lombardia e su quest’ultima hanno imperversato anche grandinate con chicchi grandi come palle da tennis. Non sono ovviamente mancati danni a causa di quanto avvenuto.

Nel weekend Anticiclone più invadente

A partire dunque da oggi l’Anticiclone africano sta nuovamente spingendo in direzione della nostra Penisola, anche se il flusso di correnti atlantiche rimane piuttosto sbilanciato sul continente europeo: ciò determinerà il passaggio di un blando cavo perturbato che interesserà ancora una volta alcune delle zone più settentrionali della nostra Penisola nel prossimo weekend, stando ai principali centri di calcolo. Rimane tuttavia stabile altrove e soprattutto al centro-sud, dove le temperature riprenderanno ad aumentare dopo il calo odierno.

