METEO – WEEKEND foriero di PIOGGE, TEMPORALI e NEVICATE, grazie ad una nuova DEPRESSIONE AFRICANA, tutti i dettagli

Nuova ondata di maltempo in arrivo in Italia

E’ alle porte dell’Italia una nuova perturbazione apportata da un’irruzione polare in affondo sul Mediterraneo occidentale, che causerà una ciclogenesi sul Golfo del Leone e la formazione di un minimo depressionario sulla Costa Azzurra. Una tale sinottica garantisce condizioni di forte maltempo a partire dalle regioni nordoccidentali soprattutto dalla serata odierna, dove tra l’altro qualche rovescio già sta interessando queste aree da questo pomeriggio. Come vedremo però, l’instabilità si acuirà e si estenderà col passare delle ore.

Forte maltempo questa notte in Liguria e Piemonte, in estensione sul resto del nord e centrali tirreniche

A partire già da questa sera e per tutta la notte il forte maltempo caratterizzerà tutte le regioni nordoccidentali e in particolare la Liguria e il Piemonte, dove sono attesi accumuli anche molto elevati. Quota neve in graduale abbassamento entro la notte fino a raggiungere i 100/200 metri nel cuneese, leggermente più alta invece sul resto dei settori. Previste nevicate fino a 70 centimetri sulle montagne biellesi, mentre il maltempo nel corso della mattinata e del pomeriggio di domani venerdì 15 novembre si estenderà su tutte le regioni del nord e nelle centrali tirreniche, con fenomeni anche intensi soprattutto sulle regioni del Triveneto.

Weekend con un nuovo intenso peggioramento

Il prossimo fine settimana sarà caratterizzato ancora da un nuovo e intenso peggioramento autunnale, con la saccatura di origine atlantica in affondo in queste ore sul Mediterraneo occidentale che nella giornata di sabato 16 novembre aggancerà una perturbazione africana in risalita lungo il Mar Tirreno, causando condizioni di spiccata instabilità soprattutto sulle regioni tirreniche e nuove nevicate, vediamo i dettagli nei paragrafi a seguire.