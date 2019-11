METEO – WEEKEND fortemente COMPROMESSO dalle CORRENTI INSTABILI occidentali. Torna anche la NEVE, ecco dove

Fin oggi instabilità poco organizzata

Quella che ha interessato fino ad oggi l’Italia si tratta di un’instabilità decisamente poco organizzata ed omogenea, in quanto comunque i rovesci che hanno colpito i diversi settori del Paese fino ad ora lo hanno fatto a macchia di leopardo in modo quasi randomico. Questo a causa dell’assenza di un vero fronte perturbato o comunque di una perturbazione strutturata di un minimo depressionario. La situazione potrebbe però cambiare a breve.

Maltempo oggi al centro-sud

La giornata odierna è stata caratterizzata fin dalle prime ore della notte dal maltempo con piogge talvolta accompagnate da attività elettrica e a carattere di nubifragio, soprattutto sui settori costieri del Lazio e della Campania. Successivamente, nel corso della mattinata i rovesci hanno interessato anche i settori adriatici centro-meridionali, con fenomeni anche intensi dall’Abruzzo in giù. Piogge anche sui settori siciliani più occidentali come trapanese e agrigentino.

Perturbazione in arrivo nel weekend

Per il weekend ormai imminente è in arrivo per una nuova perturbazione in Italia, causata dall’affondo di una saccatura di origine nordatlantica che già da questa sera interesserà la Francia e che nella giornata di domani sabato 2 novembre si direzionerà verso il nostro Paese, apportando condizioni di instabilità decisamente più diffusa e organizzata. La novità della perturbazione non è però tanto la pioggia quanto il ritorno della neve, di cui non si parlava più da fin troppo tempo.