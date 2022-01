METEO – WEEKEND FREDDO ma con tempo stabile e SOLEGGIATO, possibili disturbi al Sud con NEVE a bassa quota

Ancora tempo stabile ma con peggioramento in arrivo

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che mostra un anticiclone in rinforzo tra Atlantico e Isole Britanniche con valori di pressione al suolo fino a 1040 hPa ed un campo di alta pressione tra Mediterraneo ed Europa occidentale. Una saccatura depressionaria settentrionale entro la sera porterà però una diminuzione dei valori di geopotenziale al Nord-Ovest. Tempo quindi ancora stabile in Italia con prevalenza di cieli soleggiati, ma anche nebbie e foschie in pianura, specie in Pianura Padana. Nuvolosità in aumento in serata a partire dal Nord-Ovest con piogge sulla Liguria e nella notte in estensione a Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Lazio.

Piogge sparse nella giornata di domani su alcune regioni

Nella giornata di domani l’alta pressione tenderà in ritirata dal Mediterraneo e la configurazione barica sulla Penisola Italiana sarà caratterizzata da una saccatura in quota con asse disposto da nord-est verso sud-ovest. Questo porterà tempo instabile con nuvolosità in transito sulle regioni centro-meridionali e piogge che interesseranno soprattutto le regioni tirreniche e l’Umbria. Torna anche la neve sull’Appennino centrale con fiocchi fino ai 1100-1300 metri. Più asciutto invece il versante adriatico e sulle regioni settentrionali. Le temperature minime tenderanno ad aumentare specie sul versante tirrenico, complici sia le correnti sud-occidentali che la presenza di nuvolosità durante le ore notturne, mentre i valori massimi saranno per lo più stazionari.

Venerdì con aria fredda in arrivo e fenomeni anche sul versante adriatico

Nella giornata di venerdì un vortice depressionario di origine artica su muove dalla Scandinavia verso l’Europa orientale e la saccatura presente sul Mediterraneo si sposta leggermente più a sud. Correnti fredde nord-orientali fanno cosi il suo ingresso sulla Penisola Italiana portando maltempo invernale al Sud e sulle regioni adriatiche con neve anche a bassa quota. Tempo più asciutto invece sulle regioni tirreniche e al Nord ma con temperature comunque in calo. Vediamo di seguito la tendenza meteo per il weekend.

