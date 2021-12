METEO WEEKEND – Ingresso ARTICO da est porta MALTEMPO INVERNALE e NEVE a bassa quota su alcune regioni

I principali modelli matematici confermano per i prossimi giorni della settimana un rinforzo dell’alta pressione con il cuore dell’anticiclone che si sposta lentamente sulle Isole Britanniche con valori massimi di pressione al suolo di circa 1040 hPa. Questo continuerà dunque a portare tempo stabile e asciutto al Centro-Nord , con cieli soleggiati ma anche nebbie ed aumento dello smog specie in Pianura Padana. Al sud ancora qualche nota d’instabilità portata da una blanda circolazione nord-orientale. Ma come abbiamo detto nel primo paragrafo, nel weekend le condizioni meteo potrebbero cambiare. Andiamo dunque a vedere la tendenza meteo per il fine settimana.

Come abbiamo appena anticipato, un vasto campo di alta pressione si trova esteso sull’Europa centro-occidentale portando tempo stabile su tale area, mentre una circolazione depressionaria colma di aria fredda si trova ancora attiva tra Penisola Balcanica e Turchia e delle correnti fredde e instabili associate a tale circolazione potranno interessare parzialmente il Sud Italia. La giornata odierna vedrà dunque tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni sulle regioni centro-settentrionali, dove avremo anche temperature gradevoli nelle ore centrali della giornata. Anche su gran parte del Sud avremo condizioni meteo per lo più stabili e cieli soleggiati, ma nelle zone interne tra Molise, Campania, Puglia e Basilicata saranno possibili dei fenomeni isolati che potranno assumere carattere nevoso fino a 1200-1300 metri di quota . Le correnti nord-orientali manterranno anche il clima fresco sulle regioni meridionali, con temperature anche di 2-4 gradi al sotto della media del periodo.

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. La Penisola Italiana si appresta a vivere una fase stabile grazie alla presenza di un vaso campo di alta pressione che si estende su Atlantico ed Europa centro-occidentale e che nel corso dei prossimi giorni si andrà a rafforzare con un anticiclone tra Europa centrale, Isole Britanniche e mare del Nord . Questo manterrà tempo stabile anche in Italia, ma un lento sbilanciamento verso nord del cuore dell’anticiclone potrebbe lasciare campo libero per l’arrivo di irruzione fredde sul Mediterraneo, soprattutto a partire dal weekend. Vediamo la tendenza meteo .

Weekend con possibile impulso artico da est

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, la situazione sinottica per il fine settimana mostrerebbe il robusto anticiclone centrato tra Isole Britanniche e Mare del Nord e sul suo bordo orientale va scendere una massa d’aria fredda e instabile di natura artica che raggiungerebbe il Mediterraneo centrale entrando da est. C’è ancora molta incertezza sull’esatta traiettoria di ingresso dell’impulso freddo sul Mediterraneo, portando quindi differenti effetti sulle condizioni meteo in Italia. Stando agli ultimi aggiornamenti l’irruzione fredda dovrebbe interessare l’Italia centro-meridionale portando un generale crollo termico su tali regioni e maltempo invernale specie al Sud e sulle regioni adriatiche, con neve fino a quote basse. Vista l’incertezza che ancora sussiste sulla traiettoria della discesa fredda, non scendiamo nei dettagli e vi ricordiamo che si tratta di una tendenza. Per questo vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti meteo che troverete sul nostro sito internet.