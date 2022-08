METEO – Weekend instabile poi FERRAGOSTO col sole? Non per tutti! La TENDENZA

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo ancora instabili in Italia, in particolar modo al centro-sud: situazione sinottica vede la presenza di un vasto campo d’alta pressione esteso tra oceano Atlantico, Gran Bretagna e paesi Baltici, con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Da est una circolazione d’aria più fresca in quota, garantisce la formazione di rovesci e temporali pomeridiani specie sui settori del centro e del meridione, con instabilità che potrebbe prolungarsi fino al weekend che precede Ferragosto. Entriamo nel dettaglio

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per giovedì 11 agosto: AL NORD: Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locale instabilità sulle Alpi occidentali, nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità in progressivo aumento nella notte sulle regioni di nord-est. AL CENTRO: Al mattino cieli velati su tutti i settori. Al pomeriggio attese precipitazioni a carattere temporalesco tra Lazio e Abruzzo, asciutto altrove. In serata tempo nuovamente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. AL SUD E SULLE ISOLE: Stabilità diffusa al mattino, con qualche innocuo addensamento sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio attesi acquazzoni e temporali specie tra Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia; fenomeni più deboli altrove. Migliora in serata con ancora cieli sereni o poco nuvolosi. Per il weekend che precede Ferragosto sembra delineato un peggioramento meteo, ma entriamo nel dettaglio.

Weekend instabile, grazie al transito di una goccia fredda

Tendenza weekend – Sembra ormai delineato un peggioramento delle condizioni meteo per il weekend che precede Ferragosto: una goccia fredda in quota andrà a posizionarsi sul nord-est italiano per poi traslare tra sabato e domenica verso sud-est coinvolgendo gran parte della penisola. In questo frangente avremmo un peggioramento, con la formazione di un fronte perturbato che dapprima coinvolgerà le regioni del settentrione per poi scendere sulle regioni Adriatiche; ad esso sarà associato anche un calo delle temperature. Tra domenica e lunedì il tempo tuttavia è previsto in rapido miglioramento, grazie alla nuova espansione di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale. Scopriamo dunque cosa potrebbe accadere

Tempo in graduale miglioramento per ferragosto

Principali modelli che per il prossimo lunedì di Ferragosto mostrano una vasta circolazione depressionaria a Sud dell’Irlanda. Allo stesso tempo la goccia fredda in quota si sarà spostata verso i Balcani. Italia che potrebbe vedere l’arrivo di correnti più umide dai quadranti occidentali nel corso della giornata con condizioni meteo instabili soprattutto al Nord. Nel contempo la rimonta di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale dovrebbe determinare un nuovo rialzo delle temperature in Italia, con picchi anche fino a 40°C per metà della prossima settimana. La tendenza potrebbe subire ancora variazioni e per questo motivo vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

