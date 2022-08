METEO ITALIA – goccia fredda in azione nel weekend, dopo FERRAGOSTO in bilico tra CALDO e maltempo

Correnti più fresche in quota porteranno ancora temporali specie al Sud Italia

Situazione sinottica che vede una circolazione depressionaria interessare l’Europa orientale e i Balcani. Correnti più fresche in quota dai quadranti orientali raggiungono anche l’Italia dove portano condizioni meteo instabili con acquazzoni e temporali diffusi. Nel corso del pomeriggio odierno fenomeni più intensi che interesseranno le zone interne del Sud e della Sicilia, locali acquazzoni o temporali anche su Alpi occidentali e zone interne tra Abruzzo e Lazio. Molto simile la giornata di domani mentre da Venerdì nuovo peggioramento meteo in arrivo.

Goccia fredda in azione nel weekend con piogge, temporali e calo termico

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che confermano nella giornata di Venerdì l’avvicinarsi di una goccia fredda alle regioni di Nord-Est. Condizioni meteo in peggioramento entro sera proprio su queste regioni mentre al Sud troveremo ancora della residua instabilità pomeridiana. Tra Sabato e Domenica goccia fredda in quota che scivolerà lungo l’Adriatico portando condizioni meteo instabili lungo tutta l’Italia e anche un generale calo delle temperature. Valori che saranno in media o localmente anche poco sotto.

Possibile qualche pioggia nel giorno di Ferragosto, ecco perché

Principali modelli che per il prossimo Lunedì di Ferragosto mostrano una vasta circolazione depressionaria a Sud dell’Irlanda. Allo stesso tempo la goccia fredda in quota si sarà spostata verso i Balcani. Italia che potrebbe vedere l’arrivo di correnti più umide dai quadranti occidentali nel corso della giornata con condizioni meteo instabili soprattutto al Nord. Nuvolosità irregolare al Centro ma in un contesto più asciutto mentre il Sud potrebbe vedere sole prevalente. Attenzione previsione ancora tutta da verificare! Temperature in rialzo ma vicine alle medie del periodo.

Caldo africano che scalza l’ipotesi maltempo per la prossima settimana, tendenza meteo

Avevamo annunciato un’evoluzione meteo altamente incerta per quello che riguarda il dopo Ferragosto e in effetti questa mattina diversi modelli mostrano ancora una vasta circolazione depressionaria in arrivo sull’Europa, ma con una traiettoria molto più occidentale. Se così fosse il maltempo sarebbe molto ridotto sull’Italia e da metà settimana potrebbe anche presentarsi una nuova ondata di caldo africano. Data l’incertezza non ci resta dunque che aspettare i prossimi giorni per ulteriori aggiornamenti.

