Meteo – Weekend instabile, poi nuova ondata di caldo che prosegue la prossima settimana

Tendenza meteo prossima settimana: anticiclone di nuovo protagonista

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano. La situazione sinottica prevista per i prossimi giorni vedrà ancora un campo di alta pressione piuttosto esteso tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo, ma con l’Italia temporaneamente esposta a infiltrazioni più fresche e instabili nel corso del weekend.

Proprio tra sabato e domenica il bordo orientale dell’anticiclone lascerà spazio al passaggio di correnti più umide e instabili, capaci di favorire un aumento dei temporali su parte della Penisola. Si tratterà però di una fase transitoria, perché con l’inizio della prossima settimana l’alta pressione tenderà nuovamente a rinforzarsi sul Mediterraneo centrale, riportando condizioni meteo più stabili e un graduale aumento delle temperature.

Weekend con più instabilità: temporali prima al Nord, poi anche sul versante adriatico

Prima della nuova rimonta anticiclonica, il fine settimana sarà caratterizzato da maggiore variabilità. Nella giornata di sabato i fenomeni più significativi potranno interessare il Nord Italia, in particolare Alpi, Prealpi, Nord-Est, Emilia-Romagna e localmente le aree di pianura, con rovesci e temporali anche intensi.

Domenica l’instabilità tenderà a scivolare verso le regioni adriatiche e parte del Centro-Sud, con piogge sparse e temporali possibili tra Romagna, Marche, Abruzzo, Molise e Puglia, oltre che lungo l’Appennino. Altrove il tempo risulterà più asciutto, specie su settori tirrenici e Isole Maggiori, dove il caldo resterà comunque ben presente.

Dal punto di vista termico avremo un temporaneo ridimensionamento delle temperature sulle aree raggiunte dai fenomeni, soprattutto al Nord e lungo l’Adriatico. Si tratterà però di una pausa piuttosto breve, perché già dall’inizio della nuova settimana i valori tenderanno nuovamente ad aumentare.

Avvio della prossima settimana con sole e caldo in aumento

Con l’inizio della prossima settimana l’anticiclone tornerà a espandersi in modo più deciso verso il Mediterraneo centrale, favorendo condizioni meteo più stabili su gran parte dell’Italia. Lunedì e martedì dovrebbero quindi vedere una netta prevalenza di sole su coste, pianure e principali città, con residui disturbi pomeridiani più probabili sui rilievi.

Le temperature inizieranno a salire soprattutto al Centro-Nord e sulle Isole Maggiori, riportandosi diffusamente sopra le medie del periodo. Le massime potranno superare facilmente i +34/+36°C nelle pianure interne, con punte superiori nelle zone più esposte, specie tra Pianura Padana, regioni centrali tirreniche, Sardegna e aree interne del Sud.

Seconda parte della settimana: possibile caldo più intenso

Nel corso della seconda parte della prossima settimana l’anticiclone potrebbe consolidarsi ulteriormente tra Mediterraneo ed Europa centro-meridionale. In questo scenario le condizioni meteo risulterebbero in prevalenza stabili e asciutte su gran parte dell’Italia, con temporali confinati soprattutto ai rilievi alpini e appenninici nelle ore pomeridiane.

Il dato più rilevante sarà però quello termico. Le temperature potrebbero portarsi ovunque al di sopra delle medie stagionali, con caldo via via più intenso prima al Centro-Nord e poi anche sulle regioni meridionali. Non si esclude una nuova fase molto calda, pur con intensità ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti modellistici.

Tendenza meteo: luglio prosegue sopra media

Guardando al medio termine, i principali scenari modellistici continuano a mostrare una certa invadenza dell’alta pressione tra Mediterraneo ed Europa. Questo potrebbe favorire una prosecuzione dell’estate con temperature spesso superiori alle medie del periodo e precipitazioni limitate soprattutto ai fenomeni pomeridiani sui rilievi.

Al momento non si intravede una vera rottura dell’estate. Dopo la parentesi instabile del weekend, la prossima settimana potrebbe quindi aprire una nuova fase dominata da sole, caldo in aumento e valori termici nuovamente sopra media su buona parte della Penisola.

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