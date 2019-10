METEO WEEKEND – L’ANTICICLONE torna alla carica dell’ITALIA, clima PRIMAVERILE in arrivo, tutti i dettagli

Oggi ampie schiarite generali in Italia

Per quanto riguarda la giornata odierna, dopo qualche giorno di maltempo che ha sferzato fino a ieri sul territorio italiano, si è constatato un deciso miglioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese, grazie all’allontanamento della saccatura (responsabile del maltempo stesso) verso sud. In particolare le schiarite si sono fatte largo fin dal pomeriggio di ieri, ma i cieli hanno definitivamente rasserenato nel corso della nottata odierna, presentandosi in prevalenza soleggiati in mattinata. Persiste qualche rovescio sull’estremo sud come vedremo.

Qualche forte rovescio residuo sull’estremo sud

Il miglioramento delle condizioni meteo del quale abbiamo parlato nel corso del precedente paragrafo, interessa in realtà la stragrande maggioranza del Paese, ma non la sua totalità: dando infatti un occhio all’estremo sud, notiamo ancora dei rovesci anche abbastanza intensi e accompagnati occasionalmente da attività elettrica sulle coste ragusane, a causa di una reminiscenza instabile provocata dalla presenza di una goccia fredda (la stessa che ha causato maltempo in Italia negli scorsi giorni) sul nord-Africa.

Cavo d’onda atlantico in arrivo in Italia, maltempo al nord. Torna la neve.

Pronti via con un nuovo peggioramento in arrivo sul nostro Paese, anche questo sembra essere abbastanza rapido. In particolare, per la giornata di domani mercoledì 9 ottobre è previsto l’affondo sul nostro Paese di un cavo d’onda instabile di origine atlantica, con conseguenti temporali anche intensi sulle regioni settentrionali. I fenomeni più intensi dovrebbero colpire i settori lombardi centro-settentrionali, ma nel corso della serata anche le regioni nord-orientali avranno la loro dose di pioggia localmente intensa. In queste zone le temperature subiranno una nuova diminuzione, prima di impennare per il weekend, come vedremo nei paragrafi seguenti.