METEO – WEEKEND, l’ANTICICLONE torna alla RISCOSSA con tempo più STABILE e NEBBIE, i dettagli

Nella giornata odierna abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a condizioni meteo di generale stabilità, come mostrato anche dalle immagini satellitari. Un vasto Anticiclone è tornato ad espandersi sul Mediterraneo centro-occidentale, con l’Italia che si trova esattamente sul suo ramo discendente, nonché sul suo bordo orientale. Ciò favorisce l’inserimento di correnti più fredde di matrice artica che insistono sul settore balcanico e che provocano un generale contenimento delle temperature. Non mancano inoltre foschie e nebbie, in particolare nella notte e prima parte di mattinata, in Pianura Padana.

Stabilità persisterà fino a prima metà di venerdì

L’Anticiclone azzorriano assicurerà stabilità fino ad almeno la prima metà della giornata di venerdì 28 gennaio, quando tuttavia si assisterà già dal mattino ad un peggioramento delle condizioni meteo con graduale aumento della nuvolosità e primi piovaschi possibili sul settore tirrenico centro-meridionale. A seguire, dal pomeriggio, un ulteriore peggioramento di stampo invernale sembrerebbe interessare l’Abruzzo e il meridione, con neve a quote relativamente basse (scopri di più).

Nel weekend Anticiclone nuovamente in espansione

Il peggioramento di tipico stampo invernale sarà comunque molto veloce e già dalla seconda parte della giornata di sabato 29 gennaio potrebbe costituire un ricordo: l’Alta pressione infatti cercherà immediatamente di recuperare il controllo del Mediterraneo centrale stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Le condizioni meteo torneranno quindi a risultare stabili, ma con clima che continuerà a mantenersi almeno similarmente invernale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

