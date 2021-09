METEO WEEKEND – MALTEMPO in arrivo al Nord con TEMPORALI e NUBIFRAGI mentre arriva l’ESTATE sul resto d’ITALIA

Bel tempo sull’Italia ma ancora qualche pioggia al Sud

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’attuale situazione sinottica sul continente europeo mostra un vasto campo di alta pressione su gran parte dell’Europa centro-occidentale e la presenza di una goccia fredda sulla Penisola Iberica. Sull’Europa orientale troviamo invece una vasta circolazione depressionaria alimentata da aria più fredda. Sulla Penisola Italiana troviamo cosi condizioni meteo molto stabili con cieli soleggiati e delle velature in transito. Dell’instabilità interesserà però la Sicilia e la Calabria dove avremo nubi sparse e saranno possibili anche delle piogge.

Tempo stabile e soleggiato nella giornata di domani

Nella giornata di domani non avremo grosse variazioni delle condizioni meteo sulla Penisola Italiana. Il tempo risulterà stabile da nord a su con cieli soleggiati e la quasi totale assenza di piogge. Da notare però come sulle Isole Maggiori sarà ancora possibile qualche pioggia, specie nelle ore pomeridiane. Nonostante l’ampio soleggiamento le correnti nord-occidentali manterranno le temperature in linea con le medie del periodo.

Sole splendente nella giornata di venerdì

Un promontorio di alta pressione nel corso dei giorni si sta facendo strada sul Mar Mediterraneo e nella giornata di venerdì si troverà esteso fino a buona parte dell’Europa centro-occidentale. Questo porterà sull’Italia condizioni meteo ancora più stabili con sole splendente su tutta la Penisola ed anche le temperature inizieranno ad aumentare. Lo stivale italiano si troverà completamente libero da nubi mentre sulle Isole Maggiori avremo ancora della nuvolosità ma in questa giornata senza fenomeni associati. Vediamo ora le previsioni meteo per il weekend.

