Meteo – Weekend nel complesso stabile, salvo residui disturbi all’estremo sud

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata da un campo altopressorio sull’Europa centro-meridionale con massimi pressori di 1027 hPa centrati sulle Nazioni centrali, mentre una saccatura si distende dalla Russia sino ai Balcani, sfiorando il Mediterraneo centrale. Sull’Italia il campo barico è mediamente livellato attorno ai 1020 hPa, ma residue infiltrazioni instabili in quota interessano l’estremo sud con qualche disturbo.

Weekend al via con residui disturbi all’estremo sud

Campo barico in aumento sull’Italia con valori al suolo livellati attorno ai 1020 hPa garantirà un avvio di weekend mediamente stabile. Giornata di sabato al mattino caratterizzata da tempo diffusamente stabile e soleggiato al nord, Sardegna e medio Tirreno. Molte nubi sul resto del Paese con qualche goccia di pioggia sui settori costieri di Molise e nord Puglia, nonché sulla Sicilia centro-meridionale. Nel corso del pomeriggio residui fenomeni potranno interessare la Puglia e la Sicilia sud-orientale, prevale la stabilità sul resto del Paese con schiarite prevalenti e temperature miti al nord e settori tirrenici. Tra la sera e la notte qualche goccia di pioggia residua non è esclusa sulla Sicilia orientale, asciutto altrove con ampie schiarite al centro-nord e Sardegna.

Domenica di stabilità su tutta l’Italia

Weekend che proseguirà stabile su tutta l’Italia, grazie ad una momentanea curvatura anticiclonica del flusso in quota. Giornata di domenica attesa quindi asciutta da nord a sud, salvo residui addensamenti sui settori ionici e Sicilia. Innocue velature potranno transitare al nord, preludio di un nuovo peggioramento atteso per inizio settimana.

Temperature miti, specie di giorno

Temperature che tenderanno ad aumentare lievemente sull’Italia nel weekend. Attesi valori massimi attorno ai +20/+22°C sui settori tirrenici con picchi di +25°C sui settori meridionali delle due Isole Maggiori, mentre lungo il versante Adriatico si manterranno attorno ai +20°C, complice una residua circolazione settentrionale. Sul resto del Paese attesi valori mediamente di +19/+21°C.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.