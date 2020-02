METEO – WEEKEND PERTURBATO in compagnia delle correnti NORDATLANTICHE, ecco dove colpirà il MALTEMPO

Miglioramento solo temporaneo del tempo in Italia

Nella giornata odierna dopo una fase di maltempo durata un paio di giorni sulla nostra Penisola, la situazione da satellite mostra condizioni meteo di netto e generale miglioramento in Italia, con cieli che si riscontrano soleggiati o poco nuvolosi pressoché ovunque. Tempo asciutto e temperature in ripresa già diffusamente oltre i +15°C con picchi locali anche oltre i +20°C, grazie ad una parziale rimonta dell’Anticiclone nel Mediterraneo. Rimonta che verrà presto nuovamente respinta da un nuovo affondo perturbato, come vedremo.

Siamo alle porte di un weekend di maltempo

Il fine settimana che sta ormai giungendo sarà un weekend prevalentemente di maltempo. Gli effetti dell’Alta pressione si faranno sentire fino alla prima metà di giornata di domani sabato 29 febbraio, quando le condizioni meteo risulteranno ancora generalmente stabili sull’Italia. Successivamente, il maltempo verrà portato da una vasta area depressionaria presente attualmente in aperto Oceano che punterà il Mediterraneo nella serata di domani.

Piogge su alcune regioni del nord per la serata di domani

Un fronte perturbato arriverà dai quadranti nordoccidentali e investirà alcune aree del nord Italia. Le piogge in particolare faranno comparsa sulla garfagnana, sulla Liguria (soprattutto le aree centro-orientali della regione) sull’alta Lombardia e sulle aree di confine tra il Piemonte e la Lombardia stessa. Tornerà anche la neve sulle Alpi nordoccidentali, con la quota che si attesterà tra gli 800 e i 1000 metri sulle Alpi centro-occidentali, mentre sulle zone prealpine piemontesi anche più in basso tra i 600 e gli 800 metri.