Durante l’ ultimo weekend di Agosto sull’ Italia arriveranno le piogge, i temporali e soprattutto un sensibile calo delle temperature.

METEO WEEKEND: perturbazione in affondo sull’ Europa meridionale e peggioramento in arrivo sull’ Italia – 23 Agosto 2018 – Una perturbazione di matrice nord-atlantica attualmente in azione tra l’ Islanda e il Regno Unito riuscirà a coinvolgere gran parte dell’ Europa nei prossimi giorni e nel weekend anche l’ Italia generando un sensibile peggioramento delle condizioni meteo ad iniziare dalle regioni più settentrionali già dalla seconda parte della giornata di domani, Venerdì 24 Agosto. Unito al maltempo con piogge e temporali arriverà anche un brusco calo delle temperature, specialmente dalla giornata di Domenica con l’ ingresso delle correnti settentrionali da nord a sud sull’ Italia. Saranno inizialmente le regioni settentrionali quelle interessate dal peggioramento e a seguire quelle centro-meridionali con maggiore coinvolgimento dei settori di nord-est e quelli adriatici. Possibili nubifragi e grandinate in Emilia Romagna, Veneto, Marche, Umbria, Abruzzo. […]